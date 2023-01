La brasserie de Kelowna aboie une tempête pour garder les chiens dans la salle à manger

Unleashed Brewing Company a besoin de l’aide de la communauté de Kelowna pour continuer à autoriser les chiens dans la taverne.

Grâce à une période d’essai approuvée par Interior Health, Unleashed a pu héberger des chiens dans sa taverne pendant cinq mois.

Cette période d’essai prend fin le 15 février et Unleashed a lancé une pétition pour que l’approbation soit rétablie.

Le copropriétaire Ashton Sykes a déclaré que l’essai d’avoir des chiens dans la salle à manger depuis août 2022 avait été un succès retentissant.

«Nous avons eu des gens exceptionnels qui sont venus avec de très bons chiens. Tout le monde s’est très bien comporté et nous n’avons eu aucun problème. Nous n’avons eu aucun problème et aucune plainte.

La pétition a été déposée sur Change.org et compte plus de 1 600 signatures dimanche après-midi (29 janvier).

“Nous aimerions que l’autorité sanitaire nous autorise à poursuivre cette période d’essai alors qu’elle travaille à la création d’une politique.”

Sykes dit que d’autres provinces ont mis en place des politiques pour autoriser les chiens dans les débits de boissons de certains établissements.

Unleashed a été le cobaye en Colombie-Britannique

«Nous avons utilisé les politiques qui étaient en place dans d’autres provinces, nous avons utilisé certains des concepts et des idées que d’autres endroits ont utilisés et avec lesquels ils ont réussi dans le passé. Nous avons construit notre proposition et notre entreprise autour de cette idée. Nous savons que cela peut réussir. Nous savons que d’autres juridictions ont un bon plan en place et c’est une occasion pour nous en Colombie-Britannique d’aider à faire avancer ce processus innovant.

Sykes s’attend à ce que l’essai soit prolongé par Interior Health.

Si la brasserie n’est pas en mesure de rétablir le procès avant la date limite du 15 février, Sykes dit qu’elle respectera les règles mais continuera à fonctionner.

“Je tiens vraiment à remercier les personnes qui soutiennent cela et qui se sont présentées avec de grands chiens. Cela montre simplement qu’il y a des gens formidables avec des chiens formidables et qu’il existe une très grande communauté d’individus qui aiment les chiens.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BièreChiensKelowna