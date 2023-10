La branche Ouest balaie l’Alliance, 3-0 | Actualités, Sports, Emplois

YOUNGSTOWN — Ayant déjà remporté deux victoires contre Alliance plus tôt dans la saison, West Branch savait que son troisième match contre les Aviators n’allait pas être facile.

Pourtant, les Warriors (15-9) ont continué leur domination sur l’Alliance cette saison, blanchissant les Aviators 3-0 pour commencer les séries éliminatoires de la Division II mardi soir au lycée Ursuline, remportant les trois sets 25-15, 25-20 et 25. -14.

« Ils sont toujours compétitifs. Quelque chose à propos d’Alliance : ils sont très bien entraînés, ils n’abandonnent jamais et ils sont très décousus », a déclaré l’entraîneur de la branche Ouest, Penny DeShields. « Nous ne devons donc pas commettre d’erreurs, et nous en avons fait dans certains domaines du jeu et les avons laissés revenir. Les faire jouer, c’est ce dont nous avons parlé aujourd’hui. Faites-les jouer, ne les laissez pas jouer, car lorsque vous les laissez jouer, vous leur donnez simplement des balles faciles et vous ne jouez pas pour gagner. Nous voulons toujours jouer pour gagner.

Le premier set s’est déroulé dans les deux sens, même si les choses sont devenues un peu tendues pour les Warriors après avoir pris trois points de retard au milieu du deuxième set.

Rester calme était la clé.

Mikalyn Fitts est l’une des trois seniors et a joué un rôle dans le ralliement de ses coéquipières.

« Nous les avons affrontés assez tôt dans la saison et ils ont certainement beaucoup grandi au cours de la saison, c’est la chose la plus importante », a déclaré Fitts. « Cela aide vraiment d’avoir un groupe aussi expérimenté avec moi, Olivia Showalter, car nous sommes tous les deux débutants depuis quatre ans. Nous avons donc certainement joué un rôle important en venant et en faisant monter l’équipe dans les moments difficiles.

À égalité à 20, les Warriors ont marqué les cinq derniers points du set, en commençant par un score de Fitts, puis le libéro junior Ragan Greeneisen a emboîté le pas avec un kill gagnant pour prendre les devants 2-0.

Néanmoins, Alliance (3-20) n’était pas du genre à laisser sa saison se terminer si rapidement, mettant en place un effort qui a obligé West Branch à rester enfermé, même deux sets à zéro.

« Quand nous sommes arrivés ici, nous savions qu’après un long trajet en bus (et) en affrontant une équipe dont nous étions à 15 minutes, nous savions que nous devions déjà être concentrés, surtout sans avoir un match JV devant nous. Nous savions que nous devions être prêts à jouer », a déclaré Showalter. «Premier et deuxième sets, nous construisions chaque set à chaque fois.

« Nous nous sommes réunis. Nous savions que nous étions la meilleure équipe. Nous savions que nous l’avions en nous, il s’agissait simplement de dire à tout le monde que je vous soutenais, que vous aviez le mien (et) que nous restions ensemble et que nous y parvenions.

Aux côtés de Brynn Smith, DeShields a apprécié à quel point ses étudiants de la classe supérieure ont pris les choses en main lorsqu’ils en avaient le plus besoin.

«J’ai félicité Livvie et Mik tous les deux. Quand le moment était venu et que nous avions besoin d’eux pour frapper la balle, ils ont frappé la balle. Ils n’avaient pas peur et cette agressivité est quelque chose que j’aime voir. Nous ne pouvons pas avoir peur, car lorsque vous avez peur de perdre, vous faites une erreur », a déclaré DeShields.

Les Warriors affronteront le vainqueur Ursuline et Canfield jeudi à 19h30







