La branche militaire du Hamas affirme avoir lancé 15 roquettes près du site du réacteur nucléaire israélien de Dimona

Le groupe a annoncé mercredi sa dernière attaque à la roquette depuis Gaza vers Israël dans un communiqué, ajoutant que 50 autres roquettes avaient été tirées vers la ville d’Ashdod.

Des images non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux prétendaient montrer les roquettes tirées vers Dimona. Aucun blessé n’a été signalé.

Mercredi, des sirènes d’avertissement de roquettes ont retenti à Dimona, Ashdod et d’autres régions israéliennes, notamment Ashkelon, Yavne et Beersheba, selon le Times of Israel.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré « Un barrage de roquettes » avait été tiré de Gaza vers le sud d’Israël mercredi après-midi, après avoir signalé que plus de 1 050 avaient été lancés au cours des 38 dernières heures seulement.

Les frappes aériennes sont les dernières explosions de violence au milieu d’une grave escalade entre les forces israéliennes et les militants palestiniens du Hamas cette semaine.

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré mercredi que l’armée israélienne continuerait ses frappes aériennes sur des cibles présumées du Hamas à Gaza jusqu’à ce qu’il y ait « silence complet. »

Selon le ministère palestinien de la Santé, 53 personnes sont mortes des attaques à Gaza cette semaine, dont 14 enfants, tandis que 320 personnes ont été blessées.

Pendant ce temps, six personnes auraient été tuées en Israël.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!