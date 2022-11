La branche internationale d’Alibaba investit des millions dans l’expansion de la Corée du Sud

La plate-forme internationale de commerce électronique d’Alibaba AliExpress s’est développée en Corée du Sud et au Brésil, en plus de l’Europe. Sur la photo, un casier AliExpress en Pologne en juillet 2022.

« Bien qu’en 2020, les États-Unis aient été classés numéro un, d’autres pays comme la Chine étendent leur présence sur le marché coréen du commerce électronique », indique le rapport, notant que les consommateurs sud-coréens achètent désormais dans plus de 30 pays.

L’investissement vise à exploiter un marché évalué à des milliards de dollars et actuellement dominé par les États-Unis

Au total, l’unité commerciale a déclaré avoir dépensé 10 milliards de wons cette année en Corée du Sud pour faire baisser les prix des produits. La société veut “s’assurer que nous avons les meilleurs prix”, a déclaré Gary Topp, directeur commercial et marketing européen chez AliExpress.

Le volume brut des marchandises en Corée du Sud a augmenté de 44 % l’an dernier, et le nombre d’acheteurs a augmenté de 50 %, Zhang Kaifu, vice-président d’Alibaba et directeur général d’AliExpress, lors d’une conférence en avril. La société a confirmé les données, qui n’incluaient pas les montants monétaires. GMV mesure la valeur totale des ventes sur une certaine période de temps.

En août de l’année dernière, AliExpress était déjà l’un des cinq sites les plus utilisés par les Sud-Coréens pour acheter des produits directement auprès de vendeurs étrangers, selon l’Agence coréenne des consommateurs, une agence gouvernementale. Les autres sites étaient Amazone iHerb, eBay et Q0010.

Au cours des dernières années, AliExpress s’est principalement concentré sur l’atteinte du marché européen. Les révélations publiques sur les subventions visaient à rendre moins cher et plus rapide pour les consommateurs en Espagne, en France et dans d’autres pays européens de recevoir des colis.

Alors que la société se préparait pour son grand festival de shopping de novembre – l’événement de shopping de la journée des célibataires menant au 11 novembre – elle a annoncé qu’elle offrirait une livraison locale de deux jours aux clients de Espagne et France. Cet automne, AliExpress a commencé à déployer des plans de paiement échelonné sans intérêt pour les clients en Europe.