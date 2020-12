Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le PM offre une concession aux rebelles avec des niveaux « localisés »

Boris Johnson a promis aux députés le système de niveaux qui sera introduit après que le verrouillage sera décidé sur une base plus « granulaire » à partir de la revue de mi-décembre, alors qu’il tente de les persuader de soutenir le vote ce soir. Le premier ministre a été interrompu à plusieurs reprises avant de pouvoir terminer sa déclaration à la Chambre des communes aujourd’hui, les députés des deux côtés de la Chambre étant préoccupés par le fait que les districts dont les taux sont inférieurs sont placés dans des niveaux élevés en raison de l’approche régionale. On s’attend à ce que 60 conservateurs votent contre M. Johnson, qui a également annoncé que 1000 £ seraient donnés à chaque pub contraint de rester fermé par les nouveaux niveaux. Malgré les fanfaronnades rebelles, le projet de loi devrait être adopté confortablement après que le parti travailliste ait choisi de s’abstenir. Tom Harwood explique pourquoi, en s’abstenant, Sir Keir Starmer a condamné son parti à l’inutilité. 603 autres personnes sont décédées après avoir été testées positives pour Covid-19, portant le total britannique à 59 051. Cliquez ici pour suivre le résultat du vote de ce soir.

Pendant ce temps, Downing Street a défendu la décision de ne pas publier une analyse montrant l’impact de la pandémie sur différents secteurs de l’économie. Rishi Sunak a déjà été interrogé sur les raisons pour lesquelles le dossier secret n’a pas été publié, le gouvernement publiant à la place une étude d’impact anodine hier. Tout cela crée une période sombre à l’approche de Noël. Cliquez ici pour rechercher dans quel niveau vous devez vivre et Naomi Southwell révèle pourquoi, même si cela lui brise le cœur, elle ne peut justifier de rentrer chez elle ce Noël.

Debenhams va fermer alors que l’effondrement de la rue principale se poursuit

Debenhams est maintenant sur le point de fermer ses portes, mettant 12 000 emplois en danger, quelques heures seulement après l’effondrement de l’empire de vente au détail de Sir Philip Green. Le grand magasin a annoncé qu’il finirait par fermer les 124 magasins après avoir vendu le stock restant. La nouvelle est un nouveau coup dur pour la rue principale en difficulté après la chute d’Arcadia dans l’administration, mettant 13 000 emplois en danger. Le blog en direct de notre entreprise est le dernier Angela Epstein déplore que la rue principale soit un endroit plus triste avec la disparition de notre tante préférée Debenhams. Alors que les politiciens en posture promettent de forcer Green à couvrir tout déficit du régime de retraite d’Arcadia, voici ce qu’il vaut vraiment, alors que Ben Marlow explique pourquoi le salut est toujours à la portée du magnat du commerce de détail. Simon Parker explique pourquoi il est choqué par l’état des grandes rues de Grande-Bretagne – mais dit qu’une solution peut être trouvée en Europe.

Décès de la marraine du prince Harry, Lady Celia Vestey

La marraine du duc de Sussex, Lady Celia Vestey, est décédée subitement à l’âge de 71 ans. Le duc a été en contact avec ses enfants et ses pensées vont à sa famille, a déclaré une source au Télégraphe. Lady Celia et son mari, Lord Samuel Vestey, étaient membres du cercle restreint de la reine et passionnés de courses de chevaux. Cela intervient alors que le palais de Buckingham a déclaré que la reine et le duc d’Édimbourg passeraient Noël seuls à Windsor.

Les piétons fauchés | Au moins quatre personnes ont été tuées et 15 autres blessées après avoir été heurtées par une voiture dans une zone piétonne de la ville de Trèves, dans l’ouest de l’Allemagne. Un homme de 51 ans a été arrêté mais les motivations du conducteur restent floues. Le Premier ministre régional Malu Dreyer a déclaré qu’un bébé faisait partie des personnes tuées dans une scène que les spectateurs ont qualifiée de « terrible ».

Partout dans le monde: la loi sur la pop star adoptée en Corée du Sud

Le parlement sud-coréen a adopté une nouvelle loi permettant aux pop stars mondiales de reporter leur service militaire obligatoire et d’éviter de perturber leur carrière au plus fort de leur jeu. Le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale offre un sursis temporaire exceptionnel aux groupes de garçons célèbres comme les sept membres du BTS qui vendent des stades dans le monde entier pour se produire pour leurs millions de fans et qui ont été largement salués pour la promotion de la réputation de la Corée du Sud. Lisez la suite pour plus de détails.

