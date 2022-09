La branche désormais asséchée du Nil a contribué à la construction des pyramides d’Égypte : étude

De nouvelles preuves sur le Nil renforcent une théorie de longue date sur la façon dont les anciens Égyptiens ont réussi à construire les pyramides massives de Gizeh il y a des milliers d’années.

Des chercheurs dirigés par le géographe Hader Sheisha de l’Université d’Aix-Marseille en France ont utilisé des indices paléoécologiques pour reconstruire à quoi le Nil égyptien aurait pu ressembler au cours des 8 000 dernières années.

Ils ont déterminé que les constructeurs de pyramides ont probablement profité d’un bras “maintenant disparu” de la rivière pour déplacer des matériaux de construction, selon une étude publiée le 24 août dans les Actes de l’Académie nationale des sciences.

Leurs découvertes montrent “que les anciens paysages aquatiques et les niveaux plus élevés des rivières il y a environ 4 500 ans ont facilité la construction du complexe de la pyramide de Gizeh”, selon l’étude.

La Grande Pyramide mesure environ 139 mètres de haut et a été commandée par le pharaon Khufu au 26ème siècle avant JC. Composé de 2,3 millions de blocs de pierre avec une masse combinée de 5,75 millions de tonnes (soit 16 fois plus que l’Empire State Building), c’est la plus grande du groupe de pyramides de Gizeh. Les deux autres pyramides principales appartiennent au fils de Khufu Khafre et au petit-fils Menkaure.

Construites sur le plateau de Gizeh en bordure du Caire, les structures – entourées de temples, de cimetières et de quartiers ouvriers – sont les plus anciennes des sept merveilles du monde antique.

LES ANCIENS INGÉNIEURS UTILISAIENT LES INONDATIONS COMME DES ASCENSEURS HYDRAULIQUES

Les scientifiques ont longtemps émis l’hypothèse que les anciens Égyptiens devaient avoir exploité d’anciennes parties du Nil pour déplacer les tonnes de calcaire et de granit nécessaires à la construction des structures géantes. (Les cours d’eau actuels du Nil se sont trop éloignés des sites des pyramides pour être utiles.)

Cette explication, connue sous le nom d’hypothèse du “complexe portuaire fluvial”, postule que les anciens ingénieurs égyptiens ont creusé un petit canal en face du site de la pyramide jusqu’à la branche de Khufu du Nil, le long du bord ouest de la plaine inondable du fleuve, et ont dragué bassins jusqu’au fond de la rivière. Les eaux de crue annuelles fonctionnaient comme un ascenseur hydraulique, leur permettant de déplacer d’énormes blocs de pierre vers le chantier de construction, ont déclaré les chercheurs.

Mais jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient pas une compréhension précise des paysages impliqués, selon les chercheurs.

En utilisant une combinaison de techniques pour reconstruire l’ancienne plaine inondable du Nil, l’équipe de recherche a découvert que les ingénieurs égyptiens auraient pu utiliser la branche Khufu maintenant sèche du Nil pour déplacer des matériaux de construction vers le site des pyramides de Gizeh.

Tout d’abord, ils ont analysé les couches rocheuses des carottes forées en 2019 dans la plaine inondable de Gizeh pour estimer les niveaux d’eau dans la branche de Khufu il y a des milliers d’années. Ils ont également examiné des grains de pollen fossilisés provenant de dépôts d’argile dans la région de Khufu pour identifier les zones riches en végétation qui indiquent des niveaux d’eau élevés.

Leurs données ont montré que la région de Khufu a prospéré pendant la première moitié de la période de l’Ancien Empire égyptien, d’environ 2700 à 2200 avant JC, lorsque la construction des trois pyramides principales a probablement eu lieu.

La branche avait encore des niveaux d’eau élevés sous les règnes des pharaons Khufu, Khafre et Menkaure.

“De la troisième à la cinquième dynastie, la branche de Khufu offrait clairement un environnement propice à l’émergence et au développement du chantier de construction des pyramides, aidant les constructeurs à planifier le transport de la pierre et des matériaux par bateau”, note l’équipe de recherche dans l’étude.

Mais à la fin de l’Égypte, d’environ 525 à 332 av. J.-C., les niveaux d’eau de la branche de Khufu avaient chuté pendant une phase sèche – une découverte qui est cohérente avec les études sur l’oxygène dans les dents et les os des momies de la période qui reflète le manque d’eau. consommation, selon l’étude.

Au moment où Alexandre le Grand a conquis l’Égypte en 332 av. J.-C., la branche de Khufu n’était qu’un petit canal.

Au total, les données montrent que ces anciens ingénieurs ont utilisé le Nil et ses crues annuelles “pour exploiter la zone du plateau surplombant la plaine inondable pour la construction monumentale”. En d’autres termes, l’ancienne branche de Khufu du Nil était en effet suffisamment haute pour permettre aux anciens ingénieurs de déplacer d’énormes blocs de pierre – et de construire les magnifiques pyramides que nous connaissons aujourd’hui.

LA PALÉOCLIMATOLOGIE AFFECTE NOTRE COMPRÉHENSION DU PASSÉ ET DU FUTUR

Pour Joseph Manning, historien classiciste à l’Université de Yale, la recherche “révolutionnaire” est un exemple de la façon dont la paléoclimatologie “change fondamentalement notre compréhension de l’histoire humaine”.

“Nous obtenons une compréhension plus réaliste et plus dynamique des sociétés humaines plus loin dans le temps”, a-t-il déclaré à CNN.

Ces nouvelles techniques – comme l’analyse du pollen utilisée dans cette étude – permettent aux scientifiques de scruter des sociétés il y a des milliers d’années, a déclaré Manning.

“La science du climat, comme dans cet article, nous donne des informations fondamentalement nouvelles … (c’est-à-dire) très pertinentes pour ce qui se passe aujourd’hui.” Comprendre comment le climat a changé au cours de l’Ancien Empire de l’Égypte ancienne, par exemple, donne aux scientifiques un contexte pour les tendances actuelles du changement climatique.

Auparavant, les historiens de l’Égypte ancienne dépendaient principalement des textes pour tirer leur compréhension de la société égyptienne, a déclaré Manning. Mais de plus en plus, la science environnementale « jette tout par la porte » et permet de nouvelles perspectives sur le monde antique.

La partie la plus nouvelle de la nouvelle recherche est qu’elle identifie une voie navigable naturelle qui aurait pu être utilisée pour transporter des matériaux pyramidaux, alors que certains chercheurs pensaient auparavant qu’un canal artificiel devait être nécessaire, a déclaré Manning.

Pour tirer le meilleur parti de l’histoire de l’environnement, les scientifiques devront collaborer et travailler avec des historiens, a-t-il déclaré. “Il y a de la résistance, parce que c’est une façon différente de travailler”, a déclaré Manning.

Mais les possibilités, a-t-il ajouté, sont “super excitantes”.