La branche de financement du développement du gouvernement britannique investira 1 milliard de rands dans le fonds d’infrastructure Old Mutual

British International Investment, la branche de financement du développement du gouvernement britannique, prévoit d’investir 6 milliards de dollars (101 milliards de rands) au cours des cinq prochaines années en Afrique dans des domaines allant de l’énergie renouvelable et des infrastructures numériques au soutien des entreprises appartenant à des femmes.

Les dépenses, qui font partie d’un programme mondial de 10 milliards de dollars, comprennent une contribution de 76 millions de dollars (1,1 milliard de rands) à un fonds prévu de 500 millions de dollars levé par les gestionnaires d’investissement dans les infrastructures africaines d’Old Mutual qui a été annoncé mercredi.

“Les priorités d’investissement seront déterminées par la taille de l’économie et les besoins de développement de cette économie”, a déclaré le directeur général de BII, Nick O’Donohoe, dans une interview.

Les plans d’investissement de BII surviennent alors qu’une foule d’institutions de financement du développement allant de Proparco en France au groupe allemand KFW se bousculent pour fournir les financements nécessaires pour répondre aux préoccupations liées au changement climatique en Afrique et pour répondre aux besoins de connectivité numérique. La région a besoin de 108 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures par an, selon la Banque africaine de développement.

BII, anciennement connu sous le nom de CDC Group, se limite à investir dans le secteur privé et, bien qu’il se concentre sur les marchés « centrales » de l’Éthiopie, du Kenya, du Nigéria et de l’Égypte, une partie de l’argent ira à l’Afrique du Sud en raison de sa volonté d’attirer le climat. finances, dit-il.

L’institution a accepté la semaine dernière de fournir au producteur d’énergie basé à Oslo Scatec ASA environ 157 millions de dollars en financement par emprunt et par actions pour un projet solaire et de stockage de batteries en Afrique du Sud.

La société d’investissement, entièrement détenue par le gouvernement britannique, a réalisé d’importants investissements en actions dans des sociétés africaines telles que Liquid Telecom, la plus grande société de fibre du continent, et Globeleq, un producteur d’électricité. Bloomberg cette semaine signalé que BII a embauché Rothschild & Co. pour examiner comment développer cette dernière activité. Les options incluent l’embauche d’un troisième partenaire d’investissement.

« Nous avons été un investisseur important dans l’énergie en Afrique, à l’origine dans l’énergie fossile, et au cours des trois ou quatre dernières années, presque exclusivement dans l’énergie renouvelable », a déclaré O’Donohoe.

Au cours des cinq prochaines années, au moins 30% du total des nouveaux engagements de BII en valeur seront dans le financement climatique, a-t-il déclaré.

Les plans de BII incluent également “l’investissement actif” dans des fonds, a déclaré O’Donohoe. FMO, une banque de développement entrepreneurial contrôlée par le gouvernement néerlandais, a investi 40 millions de dollars dans le fonds Old Mutual aux côtés de BII.