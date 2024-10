La branche crédit de Blackstone est désormais la principale activité, alimentant les bénéfices

(Bloomberg) — Blackstone Inc. a enregistré une augmentation de son bénéfice au troisième trimestre, sa branche crédit ayant été stimulée par un afflux de liquidités des investisseurs et est devenue sa plus grande activité en termes d’actifs.

Les bénéfices distribuables ont grimpé de 5,5% à 1,28 milliard de dollars par rapport à l’année précédente, soutenus par sa branche de prêt, selon un communiqué publié jeudi. Ce bénéfice s’est élevé à 1,01 dollar par action, dépassant l’estimation moyenne de 91 cents des analystes interrogés par Bloomberg.

La branche crédit et assurance a encaissé 21,4 milliards de dollars de flux au cours du trimestre clos le 30 septembre, ce qui représente plus de la moitié de ce que Blackstone a collecté auprès de l’ensemble de ses activités au cours de la période.

Les actifs de crédit représentaient 354,7 milliards de dollars sur les 1,1 billions de dollars d’actifs de Blackstone à la fin du trimestre, devançant l’immobilier comme unité la plus importante. La société a également décidé de classer une partie de ses activités de prêts immobiliers sous crédit.

Les bons résultats de la branche crédit ont aidé l’entreprise à surmonter des performances médiocres dans les secteurs du capital-investissement et de l’immobilier.

« Nous aimons avoir une entreprise diversifiée », a déclaré le président Jon Gray dans une interview.

La montée du crédit souligne la volonté des plus grands gestionnaires d’actifs alternatifs de devenir des grandes surfaces financières. La transformation les a fait ressembler davantage à des banques et a apporté un certain soulagement pendant une période difficile pour leurs activités de capital-investissement.

Les actions de Blackstone ont augmenté de 1,9% à 162,80 $ en début de séance à 7h34 à New York. Le titre a grimpé de 22 % cette année jusqu’à mercredi, derrière ses concurrents Apollo Global Management Inc., KKR & Co. et Ares Management Corp.

Prix ​​élevés

Les faiseurs de pluie en matière de rachat sont revenus à la table des négociations sur la pointe des pieds, mais beaucoup ont eu du mal à vendre aux prix élevés qu’ils anticipaient.

Chez Blackstone, les réalisations sont restées modérées dans les principaux secteurs d’activité au cours du troisième trimestre, comme l’entreprise l’avait signalé le mois dernier. Les bénéfices distribuables reculent de 11% dans le private equity et de 3% dans l’immobilier.

La crise immobilière et le coût élevé de la dette ont continué de peser sur le secteur immobilier. Mais les rachats ont ralenti au cours du troisième trimestre pour le fonds phare de la société, Blackstone Real Estate Income Trust, en baisse substantielle par rapport à leur sommet, tandis que les investissements dans le fonds ont augmenté depuis le 1er octobre.

« Si les tendances actuelles se maintiennent, nous nous dirigeons vers des flux nets positifs au sein du BREIT », a déclaré Gray.

Wall Street est de plus en plus à l’aise pour conclure des transactions, a-t-il ajouté.

« Les gens ont désormais davantage confiance dans les perspectives économiques et la solidité des marchés boursiers », a déclaré Gray. « On a l’impression que le marché des transactions se trouve à un point d’inflexion. »

Blackstone a atteint le cap des 250 milliards de dollars pour les actifs gérés pour les particuliers et les canaux bancaires. Le capital-investissement d’entreprise et les infrastructures ont enregistré les gains les plus élevés au cours de la période, aidant l’entreprise à enregistrer la plus forte appréciation de son fonds en trois ans.

