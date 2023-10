La branche armée du Hamas prévient qu’elle commencera à tuer des otages israéliens pour tout nouveau bombardement de maisons sans avertissement

Le Hamas a averti lundi qu’il commencerait à tuer les civils israéliens retenus captifs à chaque nouveau bombardement israélien de maisons civiles sans avertissement.

Le message est venu du porte-parole de la branche armée du Hamas, Abu Ubaida, soutenu par l’Iran, qui a déclaré que le Hamas se conformait et agissait conformément aux instructions islamiques, gardant les captifs israéliens sains et saufs. Le Hamas a lancé samedi des attaques brutales contre Israël, tuant plus de 250 personnes lors d’un festival de musique.

Ubaida a également imputé la menace à l’intensification des bombardements et des meurtres de civils qui se trouvent dans leurs maisons par Israël au moyen de frappes aériennes, sans avertissement.

LA MAISON BLANCHE DIT QUE BIDEN NE PARLERA PAS LUNDI MALGRÉ LES DÉCÈS D’AMÉRICAINS EN ISRAËL

Un porte-parole des Brigades Al-Qassam a déclaré à Al-Jazeera dans une interview qu’ils commenceraient à tuer un seul otage pour chaque frappe aérienne israélienne atterrissant à Gaza sans avertissement.

Le porte-parole a également déclaré que les exécutions seraient enregistrées et retransmises au public.

Israël a mené plus d’un millier de frappes aériennes sur Gaza depuis l’attaque du Hamas samedi.

Reuters a contribué à ce rapport.