La branche armée du Hamas affirme que ses combattants ont tué et capturé des soldats israéliens à Gaza

Un porte-parole de la branche armée du Hamas a déclaré dimanche que ses combattants avaient tué, blessé ou capturé des soldats israéliens lors de combats à Jabalia, dans le nord de Gaza, samedi, bien que l’armée israélienne ait nié cette affirmation.

Le porte-parole de la branche armée du Hamas n’a pas précisé combien de soldats avaient été enlevés et n’a présenté aucune preuve de cette affirmation.

La branche militaire du Hamas affirme avoir capturé des soldats israéliens lors des combats à Gaza. Le porte-parole Abu Ubaida rapporte que tous les membres des forces israéliennes impliquées ont été « morts, blessés ou capturés ». L’armée israélienne nie cette affirmation. pic.twitter.com/hSanoPWSDv – Oeil du Moyen-Orient (@MiddleEastEye) 25 mai 2024

« Nos combattants ont attiré une force sioniste dans une embuscade à l’intérieur d’un tunnel… Les combattants se sont retirés après avoir laissé tous les membres de la force morts, blessés et capturés », a déclaré Abou Ubaida, porte-parole des Brigades Al Qassam, dans un message enregistré. diffusé par Al Jazeera tôt dimanche.

L’armée israélienne a démenti dimanche cette affirmation.

« Les FDI (Forces de défense israéliennes) précisent qu’il n’y a eu aucun incident au cours duquel un soldat a été enlevé », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Les commentaires d’Abu Ubaida sont intervenus quelques heures après que les perspectives d’une reprise des pourparlers de cessez-le-feu à Gaza se soient accrues samedi.

Un responsable proche du dossier a déclaré qu’une décision avait été prise de reprendre les négociations la semaine prochaine après que le chef du Mossad, l’agence de renseignement israélienne, ait rencontré le chef de la CIA et le Premier ministre du Qatar.

La source, qui a refusé d’être identifiée par son nom ou sa nationalité, a déclaré qu’il avait été décidé que « dans la semaine prochaine, des négociations s’ouvriraient sur la base de nouvelles propositions menées par les médiateurs, l’Egypte et le Qatar et avec la participation active des États-Unis ».

Un responsable du Hamas a par la suite démenti les informations des médias israéliens selon lesquelles les pourparlers reprendraient au Caire mardi, déclarant à Reuters : « Il n’y a pas de date ».

Après plus de sept mois de guerre à Gaza, les médiateurs ont eu du mal à obtenir une avancée décisive, Israël cherchant à libérer les otages détenus par le Hamas et le Hamas cherchant à mettre fin à la guerre et à libérer les prisonniers palestiniens en Israël.

Près de 36 000 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive israélienne, selon le ministère de la Santé de Gaza.