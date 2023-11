La branche armée du Hamas affirme avoir tiré 16 roquettes sur Israël depuis le sud du Liban | Conflit israélo-palestinien Actualités

La branche armée du groupe palestinien Hamas a déclaré avoir tiré un barrage de roquettes sur Israël depuis le sud du Liban en réponse aux frappes israéliennes sur Gaza.

Dans un communiqué publié lundi sur Telegram, la branche libanaise des Brigades Qassam du Hamas a déclaré qu’elle avait lancé 16 roquettes visant la ville de Nahariya, au nord d’Israël, et la banlieue sud de la ville de Haïfa. Israël a déclaré avoir identifié une trentaine de lancements depuis le Liban en une heure.

Le groupe a déclaré que les roquettes étaient en représailles aux « massacres et à l’agression contre notre peuple à Gaza », où les autorités palestiniennes affirment que les frappes aériennes israéliennes incessantes ont tué plus de 10 000 personnes depuis le début des combats le 7 octobre après une attaque du Hamas dans le sud d’Israël. qui, selon les autorités israéliennes, a tué plus de 1 400 personnes.

Alors que Gaza a été jusqu’à présent au centre des attaques, les tensions sont restées vives à la frontière entre Israël et le Liban, où plusieurs groupes armés, dont le puissant Hezbollah soutenu par l’Iran, ont échangé des tirs limités avec les forces israéliennes pendant près d’un mois.





De tels échanges transfrontaliers ont fait au moins 81 morts au Liban, dont 59 combattants du Hezbollah, ainsi que six soldats et deux civils côté israélien, selon un décompte de l’agence de presse AFP.

Les Brigades Qassam n’ont pas donné plus de détails dans leur communiqué, mais les tirs de roquettes vers Haïfa constituent la cible la plus éloignée du Liban depuis le début des affrontements le long de la frontière.

Reportage depuis Beyrouth, la correspondante d’Al Jazeera, Zeina Khodr, a déclaré qu’une frappe israélienne contre un véhicule dimanche avait tué trois enfants et leur grand-mère. Le Hezbollah a déclaré avoir répondu en tirant des roquettes sur la ville de Kiryat Shmona, dans le nord d’Israël, tuant un civil israélien.

« Vendredi, le [Hezbollah] le secrétaire général Hassan Nasrallah a promis que tout civil tué au Liban recevrait une réponse [to] avec une attaque en Israël tuant un civil. Il a donc établi, si vous voulez, cette équation », a déclaré Khodr.

Les analystes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la guerre menée par Israël contre Gaza pourrait déclencher une escalade régionale plus large, le Hezbollah et d’autres groupes armés soutenus par l’Iran se joignant à la lutte contre Israël alors que les conditions humanitaires à Gaza atteignent leur point de rupture.





Jusqu’à présent, les deux parties ont réussi à éviter le type de mesures qui pourraient déclencher une confrontation plus large, optant plutôt pour une campagne régulière de bombardements et de frappes de missiles.

« Les deux parties comprennent vraiment les conséquences de l’extension du conflit au sud du Liban », a déclaré Khodr.