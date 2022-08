La bralette et le string vert fluo de Kim Kardashian dans la campagne SKIMS : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock

Kim Kardashian porte toujours une sorte de tenue sexy et c’est exactement ce qu’elle a fait dans sa dernière campagne SKIMS. La femme de 41 ans était magnifique lorsqu’elle a porté un ensemble de lingerie vert fluo composé d’un bandeau sans bretelles et d’un string assorti. Sur une autre photo, elle a secoué une bralette blanche plongeante avec un string assorti.

Plus à propos Kim Kardashian

Sur la première photo, Kim était allongée sur le côté tout en portant un bandeau sans bretelles vert fluo Fits Everybody et un string plongeant taille haute assorti qui était haut sur les côtés et bas sur le devant. Quant à son glam, Kim avait ses cheveux blonds platine dans un style élégant et droit tout en se séparant au milieu. Elle a ajouté un smokey eye sensuel avec des cils super longs et une lèvre marron brillante.

Sur une autre photo, Kim s’est relevée sur ses bras alors qu’elle était allongée sur le côté, vêtue d’une brassière blanche à encolure dégagée Fits Everybody. La bralette à bretelles spaghetti comportait un décolleté plongeant qui révélait un grand décolleté. Elle a stylisé le soutien-gorge sportif avec un string T String assorti qui avait des bretelles super fines sur le côté et qui montait haut sur ses cuisses.

Comme si les photos ne pouvaient pas être plus sexy, Kim a elle aussi porté un body bleu vif Fits Everybody Square Neck à Mykonos. Le une-pièce à bretelles spaghetti comportait une encolure basse et un bas très taille haute qui mettait en valeur ses jambes et ses hanches nues.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Kim a eu le vent en poupe avec des tenues sexy ces derniers temps et l’autre jour, elle a posté une superbe photo d’elle-même trempée en sortant de l’océan. Sur la photo, elle portait un string Skims Ultra Fine Mesh blanc qui était complètement transparent et l’a stylisé avec un T-shirt bleu et blanc qui disait “The Incredibles”. Elle a noué le T-shirt pour le rendre super court et portait une petite bralette blanche en dessous.