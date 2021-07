La boxeuse Saweety Boora voulait arrêter le sport après s’être vu refuser une chance de qualification olympique

La médaillée d’argent des Championnats du monde de boxe 2014, Saweety Boora, était tellement déçue de rater une chance de participer aux qualifications olympiques qu’elle avait pensé à quitter le sport pour de bon et à revenir à son premier amour kabaddi. En fait, Boora a quitté le camp national car elle estimait qu’il ne servait à rien de continuer une fois qu’elle avait raté le bus de Tokyo.

« J’ai quitté le camp et je suis revenu parce que je n’avais pas eu la chance de participer aux qualifications olympiques. Je suis rentré à la maison en pensant que si je n’avais même pas la chance de participer aux qualifications olympiques, à quoi bon continuer le sport », a déclaré Saweety à la nouvelle série d’interviews de Sports Tiger, « Mission Gold ».

Elle était tellement abattue de rater une chance de remporter une médaille olympique après le succès aux niveaux mondial et asiatique qu’elle voulait retourner au kabaddi, un sport dans lequel elle excellait avant de poursuivre la boxe.

« J’ai joué au niveau mondial et asiatique et j’ai tout pris. La seule chose que je n’ai pas, c’est une médaille olympique. J’étais même prêt à reprendre le kabaddi si c’était le cas. » Saweety lorgne désormais un beau spectacle aux JO de Paris 2024. « Je suis quelqu’un qui travaille jour et nuit pour réaliser mes rêves. Il me reste encore trois ans pour me préparer. l’événement quadriennal et j’espère bien représenter ma nation aux prochains Jeux olympiques. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici