La boxeuse Nitu Ganghas décroche l’or dans la catégorie poids minimum féminin

Le boxeur Nitu Ganghas a apporté dimanche une formidable contribution au décompte des médailles de l’Inde aux Jeux du Commonwealth (CWG) 2022 en cours à Birmingham. Elle a battu l’Anglaise Demie-Jade Resztan lors de la finale féminine de la catégorie 48 kg pour offrir à l’Inde sa première médaille d’or en boxe dans cette édition.

Nitu a devancé la médaillée de bronze des championnats du monde 2019, Demie-Jade Resztan, d’Angleterre, par un verdict unanime 5-0. Malgré le désavantage de taille, le médaillé d’or des Jeux asiatiques Panghal était le meilleur pugiliste des deux.

Mais MacDonald a fait monter les enchères au dernier tour malgré une mauvaise coupe. La première boxeuse indienne à monter sur le ring, Nitu, 21 ans, qui participait à son premier CWG, a semblé complètement en contrôle tout au long des neuf minutes, ne laissant aucune chance au boxeur local.

Le Southpaw a continué à éblouir sur le ring alors qu’elle lançait une combinaison nette et précise de coups de poing et contrôlait le rythme du concours.

Mises à jour en direct du CWG 2022, jour 10

Samedi, Nitu a plus tôt prévalu sur la Canadienne Priyanka Dhillon en décrochant une victoire du RSC (Referee Stops Contest) dans la catégorie de poids minimum en demi-finale après que la double médaillée d’or des jeunes ait été déclarée vainqueur en quart de finale par ABD. lorsque son adversaire d’Irlande du Nord, Nicole Clyde, a jeté l’éponge au troisième et dernier tour.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Née à Bhiwani, Haryana, Nitu Nitu est l’une des boxeuses les plus rapides de sa catégorie. Dynamique et instrumental à l’intérieur du ring, le pugiliste de l’Haryana a remporté l’or au tournoi Golden Glove Boxing organisé en Serbie. Elle a également terminé à la pole position du Championnat du monde de boxe junior en 2017.

Les compétences et les techniques de sa Nitu ont été rapidement perfectionnées et elle a continué à représenter l’État et a remporté ses premiers championnats nationaux en 2015. Elle a de nouveau montré ses prouesses sur la grande scène en remportant la médaille d’or au Championnat du monde de la jeunesse en Hongrie.

En 2022, elle a remporté la médaille d’or au tournoi Strandja Memorial avant de terminer en quart de finale des Championnats du monde.

Le père de Nitu, qui est un employé de Chandigarh Vidhan Sabha, était son plus grand soutien et inspiration et pour soutenir l’entraînement de boxe de sa fille, il a pris un congé de trois ans sans salaire. Il avait l’habitude de voyager avec sa fille tous les jours au Bhiwani Club. Ghanghas est un ancien champion du monde de la jeunesse à deux reprises ainsi qu’un ancien médaillé d’or aux Championnats d’Asie de la jeunesse.

Plus tôt, Jaismine Lamboria, Rohit Tokas et Mohd Hssamuddin avaient des médailles de bronze au décompte des médailles de l’Inde après avoir perdu leur combat respectif en demi-finale.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici