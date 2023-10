La Canadienne Tammara Thibeault est de retour sur le ring de boxe olympique.

Le natif de Shawinigan, au Québec, a battu le Mexicain Citlalli Ortiz grâce à une décision unanime aux points (5-0) en demi-finale des 75 kilogrammes aux Jeux panaméricains, jeudi à Santiago, au Chili. Cette victoire a réservé la place de Thibeault pour Paris 2024 et pour le combat de championnat de vendredi.

Thibeault, 26 ans, a raté une victoire de la toute première médaille olympique en boxe féminine du Canada à Tokyo 2020 lorsqu’elle a perdu en quarts de finale. Aux Jeux panaméricains de 2019 à Lima, elle a abandonné sa demi-finale pour se contenter du bronze, mais a ensuite été reclassée à l’argent lorsque son adversaire a été surprise en train de se doper.

Désormais, elle aura une chance de réparer les deux torts.

“A Lima 2019, j’ai eu un goût amer dans la bouche, mais cette fois-ci, je suis déterminé et prêt à affronter tous les obstacles que je devrai affronter pour être au meilleur de ma forme, me frayer un chemin jusqu’à Paris 2024 et ramener à la maison un médaille d’or”, a déclaré Thibeault à Boxe Canada lorsqu’elle a été nommée dans l’équipe du Chili.

Thibeault, médaillée d’or en titre aux Championnats du monde et aux Jeux du Commonwealth, affrontera la Panaméenne Atheyna Bylon pour le titre panaméricain dans un match revanche des championnats du monde.

Le combat de jeudi n’a jamais fait de doute. Avec un avantage de neuf pouces en hauteur sur le robuste Ortiz de cinq pieds trois pouces, Thibeault a tiré, gardant son adversaire à bout de bras pour remporter les trois rondes et se qualifier pour la finale.

Quatre autres boxeurs canadiens auront la chance de rejoindre Thibeault à Paris