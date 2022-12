La boxe olympique a encore besoin d’un changement de culture “ radical ” de l’IBA pour reprendre sa place aux Jeux de 2028 | Nouvelles de boxe

Le Comité international olympique (CIO) a de nouveau fait part de ses inquiétudes à l’IBA, l’instance dirigeante internationale de la boxe amateur.

Il arrive à un moment crucial avec la boxe actuellement exclue du programme des Jeux olympiques de 2028.

Le CIO a réaffirmé que les questions concernant la gouvernance de l’IBA, sa transparence et sa durabilité financières, ainsi que l’intégrité de son arbitrage et de son jugement en compétition restent non résolues.

Image:

Lomachenko remportant sa première médaille d’or olympique en 2008





La boxe aura lieu aux Jeux olympiques de 2024, mais l’IBA s’est déjà vu retirer le droit d’administrer le tournoi de boxe à Paris ainsi que les épreuves de qualification qui y ont précédé.

La suspension de l’IBA se poursuit après un échec à mettre en œuvre “le changement radical de culture” que le CIO avait demandé.

Dans sa lettre, le CIO écrit : “Si une décision devait être prise aujourd’hui concernant les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, le CIO [executive board] ne serait pas en mesure de recommander à la Session du CIO d’inclure la boxe dans le programme sportif sous l’autorité de l’IBA car l’IBA n’a pas démontré qu’elle a répondu avec succès aux préoccupations persistantes concernant sa gouvernance, sa transparence et sa durabilité financières et l’intégrité de son arbitrage et les processus de jugement.

“Le CIO continuera de surveiller l’évolution des pratiques et des activités d’IBA ainsi que de la communauté de la boxe dans son ensemble, et, sur la base des développements, envisagera de prendre une décision concernant la reconnaissance d’IBA au moment approprié. temps.”

Un porte-parole d’IBA a déclaré Sports du ciel: “IBA a traversé un processus de réforme complet, soutenu par des experts internationaux de premier plan. En fait, nous avons déjà répondu à la majorité des préoccupations du CIO en matière de gouvernance, d’intégrité financière et sportive au cours des deux dernières années. Cela dit, le les préoccupations du CIO notées dans leur lettre ne nous ont pas été communiquées, et nous souhaitons obtenir des éclaircissements à ce sujet afin de poursuivre les progrès réalisés par IBA.

“Nous pensons que l’organisation est sur la bonne voie, renforcée par le soutien réitéré de nos boxeurs à l’IBA en tant que véritable maison de la boxe et l’approche continue de la gouvernance axée sur les athlètes.

“L’avenir de la boxe sera discuté lors du Forum mondial de boxe ce week-end, y compris les perspectives olympiques de la boxe. Comme l’a déclaré le président de l’IBA, toutes les parties prenantes de la boxe doivent être impliquées dans cette discussion cruciale. IBA se fera un plaisir de partager les résultats du Forum, qui est également disponible pour être visionné sur notre chaîne YouTube.

“Nous voulons offrir les meilleures opportunités à nos athlètes, et puisque les Jeux olympiques sont l’un de leurs rêves, IBA se battra pour assurer cette opportunité à ses boxeurs en tenant ses promesses et en proposant davantage de réformes.

“De plus, IBA est ouvert à un dialogue équitable avec le CIO, et nous continuerons à leur fournir régulièrement toutes les mises à jour nécessaires.

“Avec cette approche, IBA pense que la voie pour la boxe et IBA aux Jeux olympiques sera trouvée.”

Les stars olympiques demandent que la boxe reste aux Jeux

Des stars du monde de la boxe ont appelé le CIO à trouver un moyen pour que la boxe conserve sa place aux Jeux Olympiques.

La médaillée d’or olympique de Tokyo, Lauren Price, a récemment reçu son MBE des mains du roi Charles III au palais de Buckingham.

Lors de ses Jeux olympiques de 2021, l’IBA, alors connue sous le nom d’AIBA, avait été suspendue de l’organisation de la compétition de boxe à ces Jeux, le CIO introduisant un nouveau groupe de travail sur la boxe pour administrer le tournoi. Price a souligné: “Le groupe de travail a pris le relais pour Tokyo et j’ai pensé que c’était juste. Je pense que c’est ce à quoi ils doivent s’en tenir.”

Pour que la boxe soit exclue des Jeux olympiques, Price a déclaré: “Je pense que cela ruine simplement le sport. C’est aussi un grand événement pour les Jeux olympiques. Tout le monde aime la boxe.

Image:

Le CIO discute de l’avenir de la boxe lors de la réunion de sa commission exécutive





“C’est triste, et évidemment la jeune génération, si ce n’est pas là-dedans, alors que font-ils ?

“C’est énorme pour la prochaine génération et s’il n’y a pas de boxe aux Jeux olympiques, où allez-vous à partir de là?”

Les profondes inquiétudes suscitées par l’AIBA et la boxe amateur internationale ont atteint leur paroxysme lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio, ce qui a finalement conduit à cette crise. Le sport a besoin d’un arbitrage équitable.

Karriss Artingstall a remporté une médaille de bronze olympique à Tokyo et, comme Lauren Price, est l’une des nouvelles stars du sport professionnel. “C’est tout ce que nous demandons, juste que ce soit juste”, a-t-elle déclaré à propos du sport amateur.

Mais Artingstall sait que perdre son statut olympique serait dévastateur pour les fondations du sport. L’ensemble du sport serait diminué s’il n’était pas aux Jeux olympiques.

“Je pense que sur la scène amateur, lorsque vous êtes au sommet du sport, les Jeux olympiques et juste avant les Jeux olympiques, vous devez concourir contre tous les autres pays du monde”, a déclaré Artingstall.

“Il est crucial de connaître l’art de la boxe”, a-t-elle ajouté. “Je pense que les amateurs sont la clé pour cela.

“Je me suis mis à la boxe et ça m’a trié en ce moment. Cela change la vie des gens… La boxe change la vie des gens pour le mieux.”

Image:

Pour Lauren Price et Karriss Artingstall, les médailles remportées aux Jeux olympiques les ont mises sur la voie de la célébrité





La nomination de l’homme d’affaires russe Umar Kremlev à la présidence de l’IBA et l’échec de l’organisation à organiser une élection présidentielle pour s’opposer à lui ont suscité une nouvelle controverse, tout comme l’a fait le sponsor énergétique de l’État russe Gazprom comme principal sponsor.

Mais l’espoir demeure de trouver une voie pour restaurer la boxe aux Jeux olympiques de 2028.

Vasiliy Lomachenko était un olympien majeur en boxe, remportant des médailles d’or en 2008 et 2012. L’Ukrainien était un champion du monde professionnel à trois poids et est retourné dans son pays lorsque la Russie a envahi l’Ukraine plus tôt cette année.

Il a appelé le CIO à ne pas retirer la boxe elle-même des Jeux. “Je pense que ce serait une très mauvaise décision”, a-t-il déclaré. Sports du ciel.

“La boxe est un excellent sport et l’exclure reviendrait à exclure les boxeurs qui sont des athlètes qui s’entraînent non seulement en salle en frappant dans un sac mais qui font des entraînements très polyvalents, qui sont, je dirais, des athlètes sains. Si je peux comparer avec d’autres sports comme le tir à l’arc ou le tir, je pense que la boxe est plus polyvalente dans les modes d’entraînement et dans l’engagement de différents types d’entraînement.

“Ce serait une décision malheureuse et la mauvaise.”