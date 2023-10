Dernière mise à jour : 2023.09.15

La boutique UNIQLO Opéra de Paris récemment rénovée ouvrira ses portes le 15 septembre – Célébration d’un nouveau magasin phare au rythme de Paris et du début d’un partenariat avec l’Opéra de Paris

UNIQLO CO., LTD.

Le détaillant mondial de vêtements UNIQLO annonce aujourd’hui la réouverture de la boutique UNIQLO Paris Opéra le vendredi 15 septembre, après huit mois de rénovation. Située dans l’arrondissement de l’Opéra, quartier emblématique de la culture et de l’histoire de la ville, la boutique de l’Opéra de Paris a évolué pour devenir un fleuron mondial qui incarne LifeWear, à l’image d’une ville et de ses habitants en constante évolution. De plus, pour marquer cette réouverture, UNIQLO a conclu son tout premier partenariat avec l’Opéra de Paris, dont l’opéra historique Palais Garnier est adjacent au magasin.

Le magasin UNIQLO Opéra de Paris rénové conserve la façade extérieure du bâtiment historique construit en 1866, tandis que la surface de vente est passée de 2 000 à 2 265 m².2. Au centre du rez-de-chaussée, un grand escalier rappelant l’entrée d’un théâtre a été installé, permettant aux visiteurs de voir à travers l’intérieur des trois étages du magasin.

Taku Morikawa, PDG d’UNIQLO Europe, a déclaré : « Depuis son ouverture en 2009, UNIQLO Paris Opéra sert de vitrine à la marque UNIQLO en Europe, accueillant non seulement les Parisiens locaux mais également de nombreux visiteurs du monde entier. rénovation et notre partenariat avec l’Opéra de Paris serviront de point d’échange entre les cultures et les modes de vie de Paris et du Japon, et contribueront à faire connaître UNIQLO LifeWear de cette ville extraordinaire au monde.

Partenariat avec l’Opéra de Paris

Grâce à son partenariat avec l’Opéra de Paris, UNIQLO sera à partir de septembre 2023 le partenaire officiel de « Ma première fois à l’Opéra », un programme qui offre aux familles qui ne sont jamais allées à l’opéra ou au ballet la possibilité d’assister à une représentation lors de l’opéra spécial tarif de 25 euros pour les adultes et 10 euros pour les enfants. Par ailleurs, la campagne promotionnelle pour célébrer la réouverture de la boutique UNIQLO Paris Opéra met en scène sept danseurs de ballet de l’Opéra de Paris, avec pour slogan “Au rythme de Paris”. Cette campagne met en lumière l’agitation et le dynamisme artistique de Paris, exprimant comment UNIQLO LifeWear soutient la vie quotidienne trépidante des Parisiens, qui ne font aucun compromis sur la vie dans cette ville qui abrite certains des meilleurs modes, cuisine et art du monde.



Réparez et refaites avec RE.UNIQLO STUDIO, ainsi que des articles exclusifs

La surface de vente agrandie d’UNIQLO Paris Opéra accueillera RE.UNIQLO STUDIO, offrant aux clients parisiens – qui ont une connaissance approfondie de tout ce qui concerne l’habillement – des services de réparation et de refonte qui leur permettront de profiter encore plus longtemps de leur LifeWear. Proposé exclusivement à la boutique de l’Opéra de Paris, un service de broderie présentant une variété de motifs français et japonais créés par des artistes des deux pays. De plus, et conformément au concept RE.UNIQLO, une veste polaire en édition limitée, upcyclée par le jeune designer industriel parisien Tom Ducarouge, sera vendue en exclusivité à l’Opéra de Paris.

UT et UTme !

Le rez-de-chaussée et le sous-sol du magasin de l’Opéra de Paris comprennent un espace dédié à la marque de T-shirts graphiques UNIQLO « UT ». Cette gamme se concentrera principalement sur des T-shirts arborant des motifs de la culture traditionnelle et pop japonaise populaires à Paris, comme ukiyo-e estampes, saké japonais et manga. De plus, l’UTme! Un service permettant aux clients de créer leurs propres T-shirts et sacs fourre-tout avec des designs originaux a été introduit dans le cadre du renouvellement du magasin. Exclusivité du magasin de l’Opéra de Paris, la gamme d’options de conception comprendra des motifs de Tom Ducarouge et d’autres artistes locaux, des collaborations avec des magasins locaux populaires et des souvenirs de Paris.



Offres spéciales sur les pulls en cachemire et autres produits phares

Lors de l’ouverture de la boutique UNIQLO Paris Opéra en 2009, ses pulls en cachemire ont fait le buzz et sont depuis devenus une pièce très appréciée des clientes parisiennes de toutes générations. Pour commémorer la réouverture du magasin, des pulls en cachemire en 50 couleurs seront disponibles à des prix limités (entre 109,90 – 129,90 euros pour les hommes et 89,90 – 99,90 euros pour les femmes). Coïncidant avec la réouverture de la boutique de l’Opéra de Paris, UNIQLO : C, la nouvelle collection femme de la créatrice Clare Waight Keller, sera lancée dans le monde entier. Par ailleurs, la collection Uniqlo U Automne/Hiver 2023 sera également vendue à l’Opéra de Paris à partir du 15 septembre, avant son lancement mondial.

■ Présentation d’UNIQLO Paris Opéra

Nom : UNIQLO Opéra de Paris Emplacement : 17 Rue Scribe, 75009 Paris Surface de vente : Environ. 2 265 m2 Les niveaux : 3 étages (2 étages hors sol, 1 étage en sous-sol) Date d’ouverture : Vendredi 15 septembre 2023, 10h00

