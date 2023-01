La boutique Sterling offre la fraîcheur brassée des bières artisanales – Shaw Local

STERLING – Crafted Roots, une nouvelle boutique de bouteilles de bière artisanale, a ouvert ses portes le 6 janvier au 312 Light St. La boutique propose une variété de bières artisanales, avec de nouvelles sélections arrivant chaque semaine.

Les amateurs de bière artisanale peuvent acheter des canettes individuelles ou des packs de quatre personnalisés de leurs bières préférées. Le magasin organisera périodiquement des événements d’échantillonnage pour aider les nouveaux arrivants indécis.

Les propriétaires Goff Devine et Brandon McDaniel ont déclaré que leur mission était d’apporter des goûts uniques à la région.

“Nous avons voyagé dans de nombreuses brasseries différentes et nous avons toujours pensé, mec, ce serait formidable d’avoir à Sterling”, a déclaré Devine. «Nous proposons une grande variété d’IPA, de stouts et de sours. Vous n’obtiendrez pas les articles ordinaires que vous trouvez au magasin tous les jours. »

En plus de ces combinaisons de saveurs, McDaniel dispose d’un inventaire dont la fraîcheur est un argument de vente pour la bière artisanale. Les deux bières les plus populaires du magasin, Hot Butcher et Energy City, sont toutes deux brassées dans l’Illinois.

«Cette cargaison de Hot Butcher a été mise en conserve lundi. Il n’était pas resté dans un entrepôt pendant plusieurs semaines comme ce que l’on trouve dans la plupart des bières locales à l’épicerie », a déclaré McDaniel. “De cette façon, nous avons la bière la plus fraîche de la ville.”

Crafted Roots est ouvert de 16h à 21h le vendredi, de 11h à 19h le samedi et de 11h à 16h le dimanche. Consultez la page Facebook du magasin pour les futurs événements d’échantillonnage et les mises à jour.