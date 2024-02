La boutique Saint Laurent des Champs-Élysées par Anthony Vaccarello

Yves Saint Laurent ouvre sa première boutique Rive Gauche en septembre 1966 au 21 rue de Tournon, dans le 6ème arrondissement de Paris. Située dans une ancienne boutique d’antiquités d’un quartier de la Rive Gauche largement connu à l’époque pour sa clientèle résolument bohème – l’arrondissement abrite également l’école d’art des Beaux-Arts de Paris –, elle serait la première boutique à vendre du prêt-à-porter. vêtements d’un créateur de haute couture. “J’en avais assez de confectionner des robes pour des milliardaires blasés”, a déclaré la créatrice, qui a ensuite ouvert des magasins Rive Gauche à Londres et à New York. En 1969, il ouvre un avant-poste pour hommes.

Une exposition de 2011 sur Rive Gauche, sous-titrée « La révolution de la mode », prouve que le magasin de mode fait autant partie de l’histoire de Saint Laurent que la coupe ou la silhouette. C’est un rôle repris par l’actuel directeur créatif Anthony Vaccarello, qui réinterprète chaque saison des éléments de l’œuvre d’Yves Saint Laurent dans son propre style séduisant – fidèle aux origines parisiennes de la maison, les collections du créateur belge ont été largement présentées avec la Tour Eiffel en toile de fond. , faisant irruption dans son spectacle de lumière scintillante au point culminant de la collection.

La nouvelle boutique monumentale de Saint Laurent à Paris

En haut et en bas, derrière la façade haussmannienne du XIXe siècle se cache un intérieur monumental qui s’étend sur quatre étages, mariant textures brutes et lisses. Parmi les points forts de cet espace revêtu de pierre figurent des escaliers courbes en bois laqué noir et des meubles de Rudolph Schindler. (Crédit image : Photographie de Lorenzo Meloni)

En 2019, Vaccarello a ouvert sa propre version, Rive Droite, de l’autre côté de la Seine, rue Saint-Honoré, reprenant l’ancien emplacement du concept store culte Colette. Inspiré par l’approche démocratique de Rive Gauche, le magasin aux allures de wunderkammer abrite des projets ponctuels et des collaborations, qui peuvent inclure des expositions, des livres d’art ou divers éphémères de la marque Saint Laurent, des skateboards et vélos aux haut-parleurs et tasses à café. Pendant ce temps, un magasin sœur a été ouvert plus tard cette année-là sur Rodeo Drive à Los Angeles. “Saint Laurent était une marque très jeune dans les années 1960 et 1970”, a déclaré Vaccarello à l’époque. “Cela ne devrait pas devenir quelque chose de sacré et d’intouchable.”

La dernière ouverture de la maison est plus ambitieuse. Situé sur le boulevard commerçant historique des Champs-Élysées à Paris, il marque la première vitrine grandeur nature du « concept de magasin » réinventé par Vaccarello pour la maison (un teaser est venu en 2022 avec l’ouverture d’un magasin sur le boulevard Saint-Germain, offrant « un premier aperçu de ce qui va évoluer dans sa nouvelle vision architecturale pour Saint Laurent’). Cela survient alors que les Champs-Élysées connaissent une sorte de renaissance avec de nombreuses ouvertures de mode, ainsi que des rénovations majeures – comme le vaste nouveau « projet » Louis Vuitton au numéro 103 – anticipant l’arrivée des Jeux olympiques cet été.

Commandée spécialement pour le magasin, une sculpture en néon de l’artiste gallois Cerith Wyn Evans est accrochée dans le hall (Crédit image : Photographie de Lorenzo Meloni)

Une chaise en aluminium peint en orange trafic, par Donald Judd (Crédit image : Photographie de Lorenzo Meloni)

“J’ai voulu réaliser un des souhaits d’Yves Saint Laurent lors de son arrivée à Paris et il a dit qu’il voulait que son nom soit écrit en lettres de feu sur les Champs-Élysées”, raconte Vaccarello de l’avant-poste situé au numéro 123. Derrière le 19e La façade haussmannienne décorative du bâtiment du siècle – elle-même rénovée pour le projet – comprend plusieurs pièces revêtues de pierre qui abritent les dernières collections de Vaccarello et reflètent l’approche rigoureuse et monumentale du designer en matière de design, si souvent définie par l’impact visuel d’une silhouette. Ses récents défilés de vêtements pour hommes, avec leurs épaules dramatiquement inclinées et leur taille étroite, sont un bon exemple de cette philosophie, face à des lieux d’exposition modernistes ressemblant à des temples, comme la rotonde en béton de Tadao Ando dans la galerie parisienne Bourse de Commerce – Pinault. Collection ou Neue Nationalgalerie de Berlin, conçue par Mies van der Rohe en 1968.

En effet, l’architecture austère de cette dernière (dernière construction majeure de Van der Rohe et emblème durable de l’école moderniste) a inspiré le décor monumental du défilé de mode femme printemps-été 2024 de Vaccarello, produit par Bureau Betak, qui présentait une série d’énormes murs de pierre et de marbre. bordant la piste. « Un ensemble moderniste de surfaces kaléidoscopiques et minérales, offrant une vue sur la Tour Eiffel tout en soulignant sa douce élégance », voilà comment la maison le décrivait à l’époque.

Au-dessus et en dessous, le magasin utilise des luminaires opulents, en béton, marbre et bois sombre, pour créer une toile de fond appropriée pour mettre en valeur l’offre complète de Saint Laurent, comprenant le prêt-à-porter, les sacs, les chaussures et les bijoux. (Crédit image : Photographie de Lorenzo Meloni)

Cette même fixation avec la surface et les matériaux s’étend au magasin, qui peut être considéré comme une continuation architecturale de l’ensemble (Vaccarello a noté que la collection S/S24 signalait un changement d’approche, évoluant vers la simplicité et le pragmatisme, bien qu’inculqués par le « sophistication affirmée » synonyme de la maison). Des textures ondulantes de marbre et de pierre dominent l’espace du hall d’entrée à double hauteur et se retrouvent dans tout le magasin de quatre étages, ponctué de simples tringles de vêtements. Le résultat est un séduisant assemblage de surfaces : certaines brutes, craquelées et brutales, d’autres plus douces, comme un vaste tapis gris moucheté de bleu, évoquant des morceaux de lapis-lazuli encore incrustés dans la roche. Vaccarello dit qu’il espère capturer une ambiance de « sophistication, modernité et intemporalité ».

L’espace est également peuplé d’œuvres du sculpteur américain Donald Judd, dont une paire de chaises en aluminium peint, tandis que des sièges en bois de l’architecte américain d’origine autrichienne Rudolph Schindler et d’énormes tables de présentation en marbre sur mesure perpétuent l’ambiance de réduction architecturale. À l’étage supérieur, une suite VIP (une évocation contemporaine du salon de haute couture d’Yves Saint Laurent) dispose d’un énorme miroir circulaire, tandis que des portes vitrées s’ouvrent sur un jardin privé luxuriant. Vaccarello dit qu’il espère que les gens “oublieront leur téléphone”, [and just] profitez de l’expérience de l’espace ».

Au-dessus et en dessous, la fixation d’Anthony Vaccarello pour la surface et les matériaux imprègne le nouveau magasin, faisant écho aux décors modernistes qu’il crée pour ses défilés. (Crédit image : Photographie de Lorenzo Meloni)

Et si le nom d’Yves Saint Laurent n’est pas entièrement enflammé dans les lettres enflammées qu’il désirait, alors une sculpture au néon de l’artiste conceptuel gallois Cerith Wyn Evans accrochée dans le hall – une collection illuminée de formes et de formes entrelacées – offre un repère brillant pour La vision architecturale lumineuse de Vaccarello à venir, où il réinvente l’héritage du couturier.

Une version de cet article apparaît dans le Numéro de style de mars 2024 de Wallpaper*