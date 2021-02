La boutique rénovée d’Apple réduit de 230 £ le MacBook Pro avec M1

Un MacBook reconditionné de l’Apple Refurbished Store ne se distingue pas du neuf, mais coûte jusqu’à 15% de moins. C’est pourquoi nous sommes particulièrement ravis de voir de nouvelles annonces pour le dernier MacBook Pro avec la puce M1, qui offre jusqu’à 230 £ de réduction en fonction de la configuration que vous achetez.

Bien que nous ne puissions pas voir le MacBook Air avec M1, vous pouvez trouver les MacBook Pro de 256 Go et 512 Go proposés. Voici ce que vous pouvez économiser:

La réduction rend l’option 512 Go moins chère que l’option 256 Go si vous en achetiez une nouvelle. Si vous achetez un nouveau, le prix le moins cher pour le MacBook Pro avec M1 provient d’Amazon et d’AO, où l’option 256 Go coûte 1189 £ et l’option 512 Go coûte 1369 £.

Il existe une pléthore de raisons d’acheter des produits remis à neuf chez Apple. Non seulement les appareils sont moins chers, mais ils sont tous rigoureusement testés (et nettoyés) pour avoir l’air et fonctionner comme neufs (selon les propres normes d’Apple!). Toutes les pièces ou composants qui ne sont pas à la hauteur sont remplacés.

Les acheteurs sont également protégés par une garantie d’un an et 90 jours de support technique. Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez faire réparer le MacBook gratuitement. En savoir plus sur la promesse de reconditionnement certifié d’Apple.

La puce M1, introduite en novembre dernier, promet des vitesses de processeur jusqu’à 2,8 fois plus rapides, des vitesses de GPU 5 fois plus rapides et des performances d’apprentissage automatique jusqu’à 11 fois plus rapides.

Cela se traduit par des performances ultra-rapides dans le montage photo et vidéo haute résolution, les jeux et le développement de logiciels. Vous bénéficiez également d’une autonomie prolongée, grâce à une puce plus efficace.

Le M1 est le premier de la gamme de puces Silicon d’Apple, marquant le départ de la société d’Intel. En savoir plus sur la puce M1.

Obtenez jusqu’à 230 £ de réduction sur le MacBook Pro avec la puce M1 d’Apple maintenant.

Nos collègues de Macworld UK rassemblent également les meilleures offres MacBook Pro et MacBook Air du mois si vous souhaitez voir les autres meilleures offres Apple. Nous rassemblons séparément toutes les meilleures offres sur toutes les technologies ici.