La boutique en ligne Netflix vendra des produits liés à des émissions comme « Lupin »

Il y aura des oreillers « Lupin » et des caleçons de marque Netflix. Il y aura des casquettes, des colliers, des breloques et des sweats à capuche, le tout en vente sur Netflix.shop, un site qui sera mis en ligne jeudi, lorsque la plus grande société de streaming au monde plantera un drapeau sur le territoire du commerce électronique.

Le site d’achat donne à Netflix une nouvelle façon de gagner de l’argent après un trimestre au cours duquel sa croissance explosive a montré des signes de ralentissement dans le domaine de plus en plus encombré du divertissement en streaming, qui comprend désormais un formidable rival dans Disney +. Contrairement à certains de ses concurrents, dont Hulu et HBO Max, Netflix, la maison de « Bridgerton », « The Witcher » et « The Crown », n’a pas de publicités, s’appuyant sur les frais mensuels payés par ses plus de 200 millions d’abonnés environ. le monde. C’est là qu’intervient Netflix.shop. Le site est la prochaine étape logique pour une entreprise qui a pris au sérieux le commerce de détail au cours de la dernière année, un effort dirigé par l’exécutif Josh Simon, qui dirige la division des produits de consommation de Netflix.

M. Simon a rejoint l’entreprise en mars 2020 après avoir occupé un poste similaire chez Nike. Sous sa surveillance, l’équipe des produits de consommation est passée de 20 personnes à 60, et Netflix a conclu des accords avec Walmart, Sephora, Amazon et Target pour vendre des vêtements, des jouets, des kits de beauté et des articles ménagers, entre autres, liés à ses séries et cinéma. Netflix a créé la boutique en ligne avec la société de technologie Shopify. M. Simon l’a décrit comme une « boutique », ajoutant que les produits liés à seulement quelques émissions Netflix seront inclus au cours de ses premières semaines. « Lupin », l’émission policière française animée sur un voleur expert, sera au centre de Netflix.shop plus tard ce mois-ci. En plus des casquettes de baseball, des t-shirts, des sweats à capuche et des pulls, la marchandise liée à « Lupin » comprendra des coussins (60 $ pièce) et une table d’appoint (150 $), le tout conçu et produit en collaboration avec le musée du Louvre. Deux séries animées Netflix, « Eden » et « Yasuke », seront présentées dans le magasin le premier jour. Une horloge basée sur le personnage « Yasuke » Haruto, créée en collaboration avec l’artiste et designer Nathalie Nguyen, est au prix de 135 $.

Il existe également une ligne de vêtements « Yasuke », issue d’une collaboration avec le label streetwear Hypland et son fondateur, Jordan Bentley. « Il fait partie de cette culture drop, où les enfants font la queue sur Fairfax Avenue à Los Angeles pour acheter ses produits », a déclaré M. Simon.

La Chine interdit le respect des sanctions étrangères, mais n’a pas dit exactement comment. La demande semble être là : des milliers de produits fabriqués par des fans liés à la série documentaire Netflix « Tiger King », y compris des bougies, des masques faciaux et des cartes de vœux, sont en vente sur Etsy et sur des sites similaires, sans la bénédiction de l’entreprise. Netflix a capitalisé sur des tubes comme « Bridgerton », une romance d’époque du producteur Shonda Rhimes, qui a fait ses débuts en décembre. En travaillant avec la société de vêtements Phenomenal, Netflix a commencé à vendre 59 $ sweatshirts inspiré par le spectacle. La ligne comprend un sweat à capuche lavande avec les mots « I Wish to Be Entertained » sur le devant, ainsi qu’un col ras du cou avec le message « I Burn for You ».

Image Accessoires disponibles à la vente sur la boutique Netflix. Crédit… Maggie Shannon pour le New York Times