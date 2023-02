La boutique d’Hyderabad publie un avis amusant «Pas de crédit uniquement en espèces» et inspire Desis à célébrer le jargon

Mumbaikars’ ‘tereko, mereko’ dialecte n’est plus une nouveauté ! Avec de nombreux films montrant la culture de Bombay, leur accent et leur jargon pas si marathi sont très connus du public indien. Mais avez-vous entendu un Hyderabadi parler son dialecte local ? Si quelque chose définit Hyderabad autre que le biryani, c’est la langue originale que parlent les habitants ! Des mots tels que bonjour (lent), nakko (Non), hau (oui), etc., font partie des expressions populaires utilisées dans l’État du sud de l’Inde. Et c’est ce qui a inspiré un magasin local à diffuser un avis « Pas de crédit uniquement en espèces » de la manière la plus amusante et la plus pertinente possible !

L’utilisateur de Twitter, @tamarindric3, a partagé une photo d’une carte postale “Pas de crédit” affichée dans un magasin d’Hyderabad. Il présentait les excuses courantes invoquées par les gens pour obtenir des facilités de crédit auprès des commerçants. Pour en énumérer quelques-uns, le bulletin disait: «Aake Detu, Laake Detu, Shaam Me Detu, Kal Detu, Daily Atou Bhai, Nai Pehchante Kya, Server Slow Ara” comme certaines des justifications les plus utilisées par les Hyderabadis dans leur vie quotidienne. Pour éviter de telles actions, l’avis mentionnait, “Yeh Sab Bata Nakko (No such excused)” pour avertir les gens et les empêcher de faire de telles demandes aux commerçants.

L’argot utilisé dans le bulletin a bien fait rire Twitter indien alors qu’ils célébraient l’accent Hyderabadi en passant à la section des commentaires. “Mec, je pleure à cause de ça”, a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a plaisanté, “Le propriétaire est comme” baigan ke baata nakko karo, merko abhich paise hona “.” Pour les non-initiés, Baigan à Hyderabad désigne non seulement le légume, mais toutes les émotions allant de la crainte à l’aversion.

ce n’est même pas une exagération, tout à fait réel – passionné de raag jaunpuri (@tamarindric3) 13 février 2023

J’adorerais une version marathi de ceci dans le Maharashtra – GunnerRane (@tejarane) 13 février 2023

À première vue, j’ai pensé que ce sont les paroles d’une chanson bhojpuri.— Rit dit dit di do (@dit_rit) 13 février 2023

Le propriétaire est comme “baigan ke baata nakko karo, merko abhich paise hona”— Akhilesh | akhilesh.lens 🌿 (@the_akhilesh_w) 13 février 2023

Hyderabadi un jour, Hyderabadi toujours ! — Satish Kolluri (@satishkolls) 13 février 2023

Pendant ce temps, le troisième utilisateur a mentionné, “Une fois un Hyderabadi, toujours un Hyderabadi!”. “Oui j’adore leur accent !” répondit l’autre.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici