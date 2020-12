Vous cherchez à vous faire une bonne affaire dans les soldes? Eh bien, si vous êtes à la recherche d’un nouveau parfum, ne cherchez pas plus loin que The Perfume Shop, car ils ont réduit le prix des meilleurs parfums, y compris certaines grandes marques nommées. Les acheteurs avertis peuvent s’arrêter sur leurs parfums préférés Gucci, Marc Jacobs, Roberto Cavalli, Calvin Klein et plus encore.

La vente se déroule à la fois en ligne et en magasin. Pour trouver votre magasin de parfum le plus proche, nous avons ajouté le localisateur de magasin ici pour plus de facilité. Vous y trouverez également des informations d’ouverture et de fermeture.





La vente de la parfumerie ne se déroulera que jusqu’au 10 janvier, vous devrez donc être rapide pour faire une bonne affaire ou deux. Cela pourrait être le moment idéal pour commencer à acheter des cadeaux pour l’année prochaine. Alors qu’est-ce que tu attends?

Ci-dessous, nous avons mis en évidence quelques-uns des parfums que nous allons stocker, mais vous pouvez acheter la gamme complète de soldes, ici.

Top The Perfume Shop achète:

Calvin Klein Eternity Moment, Eau de parfum pour elle – était de 79 £, maintenant 24,99 £









Eternity Moment de Calvin Klein est un parfum floral féminin, rehaussé par l’ajout de fruits mûrs fraîchement pressés et de musc sensuel. Ce joli parfum de Calvin Klein captive votre public avec un mélange succulent de rosée embrassée, de fleurs fraîches et de fruits. Eternity Moment contient de la grenade, de la fleur de pivoine rose de Chine, du cachemire de tasberry, du bois de rose chaud et du musc, du litchi, de la goyave, de la passiflore romantique et de la nymphée.

Roberto Cavalli Eau De Parfum For Her – était de 67 £, maintenant 29,99 £

Le parfum Roberto Cavalli appartient à la famille des fleurs ambrées. Un parfum exubérant qui dégage une véritable force de caractère, il exalte et hypnotise dès le premier contact … essentiellement addictif.

Roberto Cavalli Uomo, Eau de toilette pour lui – était de 64 £, maintenant 29,99 £









Un parfum boisé oriental aromatique exclusif, une combinaison d’ingrédients précieux qui créent une harmonie parfaite entre la sophistication italienne intemporelle et l’audace du dandy rock. Roberto Cavalli Uomo, le parfum de l’homme qui compose sa vie.

Calvin Klein Euphoria For Women, Eau De Parfum For Her – était de 70 £, maintenant 39,99 £









Mystérieux. Provocant. Passionnant. Euphoria for Women est une Eau de Parfum qui incarne l’esprit féminin. Irrésistiblement séduisante, Euphoria apporte la promesse de souvenirs inoubliables. Il éveille l’esprit et inspire de nouvelles expériences.

Intensément luxueux, le parfum Euphoria Eau de Parfum a été inspiré par l’élégance simple de l’orchidée. Ce parfum féminin s’ouvre sur un succulent kaki et une grenade addictive. Un mélange enivrant de fleur de lotus et d’orchidée l’enveloppe davantage, recouvert d’ambre liquide et de bois d’acajou luxuriant.

Euphoria incarne la sensualité moderne et la liberté provocante. Il accentue le mystère féminin et la séduction.

Gucci Bamboo, Eau De Toilette – était de 63 £, maintenant 34,99 £









Gucci revisite l’une de ses icônes les plus reconnaissables: le Bamboo, réinterprété de manière moderne.

S’inspirant du symbolisme de la force et de l’élégance, ce parfum séduisant traduit l’essence de la femme aux multiples facettes d’aujourd’hui. La femme moderne Gucci partage les caractéristiques de confiance et d’équilibre de Bamboo. Le parfum est doux et intense à la fois pour exsuder puissance et féminité.

Marc Jacobs Dot, Eau de parfum pour elle – était de 59 £, maintenant 34,99 £









L’eau de parfum Marc Jacobs Dot est un parfum délicat qui mêle baies rouges à la fleur d’oranger et de jasmin sur une vanille crémeuse, du bois flotté et du musc sensuel. La signature de la bouteille Marc Jacobs Dot est le capuchon surdimensionné avec des ailes de papillon et un centre de boule à pois. Joyeux et vif, le parfum laisse un sillage addictif. Il porte un parfum floral luxuriant et effervescent parfait pour chaque femme éclectique et spontanée.

Hugo Boss, Boss Woman Eau De Toilette For Her – était de 60 £, maintenant 36,99 £

Le parfum pour femme Boss Woman est un parfum captivant qui s’ouvre sur un éclat exaltant de pomme croustillante et de bergamote, donnant une première impression délicatement féminine. Pendant ce temps, les notes de cœur subtiles du parfum, composées de notes de fleurs blanches et de fleurs d’oranger, créent un bord insouciant et léger. La base est caractérisée par des notes de bois de santal, de bois d’olivier et de vanille crémeuse qui se combinent pour créer une véritable sensation de profondeur, ajoutant des couches d’intensité lumineuse. Le parfum qui en résulte est libre d’esprit et émouvant. Portez-le avec passion.

Gucci Guilty Black, Eau De Toilette For Her – était de 63 £, maintenant 39,99 £

Les amoureux de Guilty Black font ressortir les côtés les plus scandaleux l’un de l’autre: seuls, ils sont magnifiques, ensemble irrépressibles. Intrépides dans leur passion, ils sont effrontés, impudiques, imprévisibles – prêts pour chaque rencontre explosive. Leur attirance est instinctive: ils vont là où ils sentent le danger et entre eux.

Trop n’est jamais assez pour nos jeunes hédonistes, qui se poussent à s’égarer de plus en plus dans l’obscurité. La vie est passionnante et destinée à être vécue au maximum. Encore et encore, ils cèdent au plaisir et à l’excitation de violer les règles.

Gucci Guilty Black est un floral oriental sensuel, vous invitant à vous livrer à vos envies brûlantes.

Profitez au maximum de ces parfums à prix réduit tant que vous le pouvez encore.