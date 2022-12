La boutade de Zelenskyy, le complot de Trump en tête de liste des citations notables de 2022

NEW HAVEN, Conn. (AP) – Une réplique acide du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à une offre d’aide des États-Unis et un appel de l’ancien président américain Donald Trump pour la «résiliation» de certaines parties de la Constitution figurent en tête de liste d’un bibliothécaire de la Yale Law School. les citations les plus notables de 2022.

En février, quelques jours seulement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les États-Unis ont proposé de transporter Zelenskyy en lieu sûr. Cela ne semblait pas bien lui convenir. “J’ai besoin de munitions, pas d’un tour”, a-t-il rétorqué, a déclaré à l’Associated Press un haut responsable du renseignement américain ayant une connaissance directe de la conversation.

Le commentaire de Trump dans un article du 3 décembre sur sa plateforme de médias sociaux Truth était un ajout tardif à la liste compilée chaque année par Fred Shapiro, directeur associé à la bibliothèque. L’ancien président répétait à nouveau son mensonge selon lequel les élections de 2020 avaient été volées.

“Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution”, a-t-il écrit. “Nos grands “fondateurs” ne voulaient pas et ne toléreraient pas les élections fausses et frauduleuses !”

La liste rassemblée par Shapiro est un supplément au New Yale Book of Quotations, qui est édité par Shapiro et publié par Yale University Press.

“Les éléments de cette liste ne sont pas nécessairement des citations éloquentes ou admirables, ils ont plutôt été choisis parce qu’ils sont célèbres ou importants ou particulièrement révélateurs de l’esprit de notre époque”, a déclaré Shapiro.

____

LA LISTE

1. “J’ai besoin de munitions, pas d’un tour.” — Zelenskyy, réponse à l’offre américaine de le transporter en lieu sûr, 26 février.

2. “Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux trouvés dans la Constitution.” – Trump, message sur le réseau Truth Social, 3 décembre.

3. “Roe s’est trompé de manière flagrante dès le début.” – Le juge de la Cour suprême des États-Unis, Samuel Alito, écrivant dans l’opinion du tribunal qui a annulé Roe v. Wade et a supprimé les protections constitutionnelles des femmes en matière d’avortement, 24 juin.

4. « La Cour change de cap aujourd’hui pour une raison et une seule : parce que la composition de cette Cour a changé. – Les juges de la Cour suprême des États-Unis Stephen Breyer, Sonia Sotomayor et Elena Kagan, écrivant dans l’opinion dissidente dans Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization, qui a annulé Roe contre Wade, le 24 juin.

5. “Will Smith vient de m’enlever la gueule.” — Le comédien Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars, le 27 mars.

6. « Jackie, es-tu là ? Où est Jackie ? – Le président américain Joe Biden, appelant la députée décédée Jackie Walorski, conférence de la Maison Blanche sur l’élimination de la faim, 28 septembre.

7. “FTX va bien. Les actifs vont bien. – Sam Bankman-Fried, un post sur Twitter peu de temps avant que son échange de crypto-monnaie FTX ne déclare faillite, le 7 novembre.

8. “Si vous êtes le président des États-Unis, vous pouvez déclassifier simplement en disant” c’est déclassifié “, même en y pensant.” – Trump, entretien avec Fox News, 21 septembre.

9. “Le classement US News est profondément défectueux… En conséquence, nous ne participerons plus.” – Heather Gerken, déclaration de la Yale Law School sur le classement des facultés de droit US News & World Report, 16 novembre.

10. “Les électeurs afro-américains votent à un pourcentage aussi élevé que les Américains.” – Le leader républicain du Sénat américain, Mitch McConnell, lors d’une conférence de presse, le 19 janvier.

The Associated Press