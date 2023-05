La bousculade au stade de football d’El Salvador fait au moins 9 morts et des centaines de blessés (officiels)

Une bousculade dans un stade de football au Salvador samedi a fait au moins neuf morts et des centaines de blessés, ont indiqué des responsables.

L’écrasement mortel s’est produit alors que les fans auraient franchi une porte d’accès lors d’un match de quart de finale de la ligue salvadorienne entre les clubs Alianza et FAS au stade Monumental de Cuscatlan.

La police nationale civile a confirmé sur Twitter qu’il y avait au moins neuf morts et que deux des blessés étaient dans un état critique.

Carlos Fuentes, porte-parole du groupe de premiers secours Rescue Commandos, a également confirmé les décès.

« Nous pouvons confirmer neuf morts – sept hommes et deux femmes – et nous avons assisté plus de 500 personnes, et plus de 100 ont été transportées vers des hôpitaux, certaines d’entre elles étaient graves », a déclaré Fuentes à l’Associated Press.

Une agitation dans les tribunes a commencé à peine 16 minutes après le début du match, les supporters agitant frénétiquement tandis que d’autres transportaient les blessés hors d’un tunnel et jusqu’au terrain. Le match a ensuite été suspendu.

Un bénévole d’un groupe de premiers secours a décrit le chaos aux journalistes comme une « avalanche » de supporters qui ont apparemment fait irruption par une porte dans le stade.

Les conséquences de la bousculade ont été diffusées à la télévision en direct.

Des dizaines de supporters ont été vus recevoir des soins médicaux sur le terrain alors que les supporters qui ont échappé au béguin se tenaient sur le terrain en agitant des chemises au-dessus de ceux apparemment allongés inconscients sur l’herbe.

Le président salvadorien Nayib Bukele a tweeté qu’il y aurait une « enquête exhaustive » sur la catastrophe.

« Tout le monde fera l’objet d’une enquête : équipes, managers, stade, billetterie, ligue, fédération, etc. », a écrit Bukele. « Quels que soient les coupables, ils ne resteront pas impunis.

La Fédération salvadorienne de football a déclaré dans un communiqué qu’elle regrettait ce qui s’était passé et a exprimé son soutien aux familles des victimes.

Cuscatlan se trouve à environ 41 kilomètres au nord-est de San Salvador.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.