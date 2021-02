Le vrai loup de Wall Street a déclaré que le bouleversement actuel du marché boursier était un «changement de paradigme».

S’exprimant sur Fox News lundi soir, l’ancien agent de change Jordan Belfort a salué la révolte « brillante » des investisseurs de détail la semaine dernière après que le cours de l’action du détaillant de jeux vidéo GameStop a considérablement augmenté alors qu’un groupe d’utilisateurs de Reddit se sont associés pour acheter les options d’appel du détaillant en difficulté – nuire aux vendeurs à découvert du marché.

« Le petit gars est enfin équipé, les informations voyagent instantanément maintenant, ce n’étaient que les grands, ils payaient les analystes … alors maintenant, le petit gars a enfin la capacité de jouer au même jeu, au moins un peu, » Belfort m’a dit. «Et il va y avoir un changement radical, ce ne sera pas la même chose.

« Je pense qu’il s’agit d’un changement de paradigme en ce moment », a déclaré Belfort qui a passé 22 mois en prison après avoir plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent en 1999, et a depuis reconstruit sa vie de conférencier motivateur.

L’action GameStop est passée de moins de 20 dollars en janvier pour clôturer autour de 350 dollars mercredi dernier et à un moment donné, elle a atteint un sommet de 483 dollars alors qu’une armée bénévole d’investisseurs sur les réseaux sociaux a défié les grandes institutions qui avaient placé des paris sur le marché sur la chute de l’action.

L’action était encore plus sauvage le jour suivant alors que l’action oscillait entre 112 $ et 483 $. Lundi, l’action était en baisse de 30% par rapport à la semaine dernière à 225 $ l’action.

«Il y a les hedge funds qui se regroupent et vont littéralement vendre une action presque à zéro, en faillite. Ils essaient de diffuser des informations négatives, des enquêtes, et c’est ce que l’on voit avec GameStop », a déclaré Belfort.

«Je pense que tout le monde sait qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans le creux de l’estomac. Vous pouvez faire taire les gens, vous pouvez démanteler les gens … et vous en sortir. Tout le monde sait – républicain ou démocrate – il y a quelque chose qui cloche. C’est pourquoi les deux côtés de l’allée se sont unis sur cette seule chose », a-t-il poursuivi.

S’adressant à Tucker Carlson, à gauche, sur Fox News, Belfort a expliqué comment l’action a grimpé en flèche alors qu’une armée de volontaires d’investisseurs a défié les grands fonds spéculatifs institutionnels.

Les crimes de Belfort ont été détaillés dans ses premiers mémoires, Le loup de Wall Street, qui a ensuite été transformé en blockbuster 2013 du même nom, avec Leonardo DiCaprio.

Le film – réalisé par Martin Scorsese – raconte les singeries juvéniles et rapides de Belfort en tant que président de Stratton Oakmont Inc., la société qu’il a lancée avec quelques bureaux et téléphones installés dans un ancien magasin automobile de Long Island.

Stratton Oakmont était ce qu’on appelle maintenant une « chaufferie » qui commercialisait des penny stocks – ceux de valeur minimale – et fraudait les investisseurs avec le type de vente d’actions de type « pump and dump », prenant de grosses commissions sur les transactions, souvent au détriment de leur les investisseurs.

Stratton Oakmont a fait fortune en utilisant des tactiques trompeuses et sous haute pression pour vendre des sous-titres à des prix gonflés. Après avoir augmenté artificiellement la valeur, Belfort et d’autres abandonneraient leurs propres actions avant que les prix ne s’effondrent.

Parlant des manigances actuelles, Belfort a expliqué comment les vendeurs à découvert sont des investisseurs qui spéculent que le prix d’une action ou d’un titre baissera en valeur.

La stratégie les voit emprunter des actions afin de les vendre dans l’espoir de les racheter à un prix inférieur à l’avenir.

Une armée d’investisseurs amateurs, utilisant le forum «WallStreetBets» sur la plateforme en ligne Reddit comme point de ralliement, a saboté les vendeurs à découvert la semaine dernière avec une campagne massive d’achat d’actions, faisant grimper les prix.

Les investisseurs amateurs surpassant les riches fonds spéculatifs ont fasciné la presse financière et perturbé le marché boursier.

Belfort a salué les petits investisseurs « en colère comme l’enfer » qui étaient « malades et fatigués d’être piétinés par Wall Street, ce qu’ils sont depuis toujours ».

«Au fait, mon chapeau leur est tiré», dit-il. «C’est génial ce qu’ils ont fait. Ils ont découvert une réelle inefficacité sur le marché et un écart où quelque chose avait été considérablement court-circuité et ils pouvaient en fait obtenir un pouvoir d’achat suffisant. Ils ont enfin des munitions pour riposter.

« Le danger est que cela va mal finir pour ces actions et j’espère que les gens ne perdront pas d’argent dans le processus. »

Les membres de WallStreetBets de Reddit ont mené une campagne pour augmenter les actions GameStop dans une bataille contre les vendeurs à découvert de fonds spéculatifs.

Un groupe de manifestants est rassemblé près du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE) pour protester contre Robinhood et faire entendre leur voix aux trades de Wall Street au milieu du chaos boursier GameStop

Les trois millions d’investisseurs amateurs présents sur le forum échangent des conseils et se vantent de battre «le système». Certains analystes ont décrit la situation comme une bataille «nerds contre Wall Street».

Mais Belfort a déclaré la semaine dernière: « Si vous pouviez prouver qu’ils s’entendent réellement, alors ce serait illégal.

«Le problème est que c’est en quelque sorte cette collision lâche où une personne dit:« Restons ensemble et restons forts ». Et théoriquement, c’est illégal.

Mais je doute que la SEC [U.S. Securities and Exchange Commission] essaierait de faire valoir quelque chose comme ça.

«Je pense que ce qu’il faut comprendre, c’est que pour la personne moyenne, il y a de l’argent à gagner et de l’argent à perdre. Vous devez être très prudent.

Belfort a plaidé coupable en 1999 et a accepté de devenir témoin du gouvernement dans une affaire contre un comptable et d’autres accusés de fraude boursière accusés d’avoir cuit les livres de l’entreprise et de canaliser de l’argent dans une fausse société de portefeuille et des comptes bancaires à l’étranger.

En 2003, après un mariage brisé et une crise de toxicomanie, Belfort a été condamné à 3 ans et demi de prison et condamné à réduire la restitution de 110 millions de dollars en donnant 50 pour cent de ses revenus futurs au gouvernement.

À un moment donné, Stratton Oakmont employait plus de 1000 courtiers en valeurs mobilières et était impliqué dans des émissions d’actions totalisant plus d’un milliard de dollars, notamment en étant à l’origine de l’offre publique initiale de la société de chaussures Steve Madden Ltd.

Belfort a passé 22 mois au centre correctionnel de Taft à Taft, en Californie, en échange d’un accord de plaidoyer avec le Federal Bureau of Investigation pour les escroqueries par pompage et déchargement qu’il a menées et qui ont conduit les investisseurs à perdre environ 200 millions de dollars et il a été condamné à payer 110,4 millions de dollars qu’il a escroqués aux acheteurs d’actions.

Belfort a partagé une cellule avec Tommy Chong pendant qu’il purgeait sa peine, et Chong a encouragé Belfort à écrire sur ses expériences en tant que courtier. Il gagne maintenant son argent en tant qu’écrivain et conférencier motivateur.