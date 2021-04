Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a déclenché une tempête après avoir déclaré qu’un nouveau programme de bourses offert exclusivement aux «personnes de couleur» par l’équipe NBA de son état, l’Utah Jazz, ne discrimine pas les étudiants blancs.

Le gouverneur républicain de premier mandat a fait ces remarques jeudi en réponse à une question posée sur « Laissez-moi parler au gouverneur » – son segment mensuel de rencontre avec le peuple sur KSL NewsRadio. L’appelant avait demandé si le programme était raciste ou non et ce que le gouverneur allait faire à ce sujet.

Notant qu’il était « très fier » des Jazz « Programme génial, » Cox a déclaré: «Je ne pense pas que ce soit raciste… La recherche de moyens de soulever des communautés qui ont été historiquement et de manière disproportionnée touchées n’est pas du tout raciste.«

«Je vais vous dire ce que je vais faire du Utah Jazz. Absolument rien! Je crois… en la liberté des entreprises de prendre des décisions qui leur conviennent », il ajouta.

En janvier, le propriétaire d’Utah Jazz, Ryan Smith, avait annoncé une initiative visant à attribuer une bourse d’études supérieure de quatre ans à un étudiant d’une communauté sous-représentée ou minoritaire de l’Utah chaque fois que l’équipe de basket-ball remportait un match cette saison NBA.





Aussi sur rt.com

« Aucune famille ne se désiste »: une école de l’Utah ANNULE la décision d’autoriser les enfants à sauter les cours du Mois de l’histoire des Noirs après une réaction violente







Actuellement, les Utah Jazz ont le meilleur bilan de victoires-défaites de la ligue et 30 bourses – officiellement appelées Utah Jazz Scholarship – ont été promises pour la prochaine saison académique. Le reste – le nombre de victoires de l’équipe est actuellement de 44 (y compris les matchs de pré-saison) – sera distribué pour la prochaine année universitaire.

Les critères d’éligibilité à la bourse stipulent que les candidats doivent être « Personne de couleur » avec la préférence donnée à ceux avec «Besoin financier démontré» et «Étudiants universitaires de première génération.»

Les candidats doivent également expliquer comment ils ont surmonté les obstacles, ce qu’ils espèrent accomplir et quelles sont leurs principales influences.

«Les Utah Jazz et Ryan Smith peuvent faire les choses qu’ils veulent avec leurs fonds… Les Utah Jazz ont plus de victoires que n’importe quelle équipe du pays. Cela signifie qu’il y a plus de bourses disponibles pour les enfants dans notre état et que ces enfants sont [from] les communautés à risque, les enfants qui ont des difficultés, qui n’ont pas eu accès aux opportunités que mes enfants et vos enfants ont eues, » Dit Cox.

Les commentaires ont suscité des réactions vives, bien que généralement mitigées, sur les pages officielles des médias sociaux de Cox. Plusieurs utilisateurs demandé s’il avait la même réponse à un pareil « Blancs uniquement » programme. Beaucoup demandé qu’il s’agisse «Enfants blancs défavorisés» ne font pas non plus face à des problèmes d’accès et d’opportunités.

C’est la définition du racisme. Échangez le mot «blanc» avec n’importe quelle autre race et il en aurait fini pour – Gleyber sans bord (@Saquon_Gleyber) 15 avril 2021

Pour moi, c’est simple … Si l’Utah Jazz avait un programme de bourses réservé aux Blancs, quelle serait la réponse? – Dirk Worner (@ dw8287) 15 avril 2021

D’autres étaient d’accord avec le gouverneur en ce que la bourse était un exemple de «Action positive» qui répondait à un besoin de programmes visant à offrir des opportunités aux étudiants issus de minorités.

Lorsqu’un pays cible les personnes de couleur depuis des centaines d’années pour avoir un impact négatif sur elles, il est nécessaire de mettre en place des programmes qui recherchent spécifiquement et leur offrent des opportunités. – Éric (@ egep213) 15 avril 2021

Le fait est que cela a été inversé et est toujours inversé. Il ne s’agit pas de racisme, mais de discrimination positive et de réduction du fossé éducatif entre les élèves. – passionné d’obi toppin (@NYKnicksForever) 16 avril 2021

Dans un tweet ultérieur de son compte personnel, Cox mentionné, «J’espère que vous prendrez le temps d’écouter ce que j’ai réellement dit. Mais écoutez les gens, si vous êtes indigné par un particulier qui essaie d’aider les enfants défavorisés des minorités à aller à l’université, alors je ne suis certainement pas votre gars.

Il a aussi demandé personnes pour afficher l’ensemble du segment « le contexte » sur ses commentaires.

Ni l’Utah Jazz, ni sa propriété et ses joueurs n’ont commenté les remarques du gouverneur.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!