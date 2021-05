La bourse peut continuer à grimper

Les projections de revenus et de bénéfices par action sont basées sur les estimations de FactSet:

« Je sais que la sagesse conventionnelle dit de vendre en mai et de partir, mais cette stupide chansonnette doit être retirée, du moins en ce qui concerne la première semaine du mois, alors que beaucoup de gens qui conservaient des actions ont plutôt bien réussi », « Mad Money » a déclaré l’hôte. « Maintenant que la Fed reste notre amie, je parie que nous pouvons continuer à grimper. »

Aliments Tyson

Publication des résultats du T2 2021: avant bourse; conférence téléphonique: 9 h

BPA projeté: 1,15 USD

Revenus projetés: 11,2 milliards de dollars

« Nous saurons si la pénurie de poulets naissante va faire grimper les prix [and] probablement entendre parler du prix du maïs. En l’état, le coût des aliments pour animaux ne cesse d’augmenter, l’inflation alimentaire devient incontrôlable « , a déclaré Cramer. » Cela sera-t-il ignoré? Difficile à imaginer. Mais cela vient juste dans l’ombre de ce nombre d’emplois bénins, donc encore une fois, cela n’aura probablement pas d’importance. «

Marriott International

Publication des résultats du premier trimestre 2021: 7 h; conférence téléphonique: 8h30

BPA projeté: 4 cents

Revenus projetés: 2,38 milliards de dollars

«Nous entendons également parler de Marriott International et j’aimerais beaucoup voir à quoi ressemblent leurs réservations», a déclaré Cramer. «Ce matin, Expedia nous a dit que les voyages d’agrément remplissaient les hôtels, mais que les voyages d’affaires ne revenaient pas du tout parce que tout le monde utilise encore Zoom.»

Simon Property Group

Publication des résultats du premier trimestre 2021: après bourse; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 2,27 $

Revenus projetés: 1,1 milliard de dollars

« Je parie qu’ils éteignent les lumières », a déclaré Cramer, qualifiant l’exploitant du centre commercial de l’un de ses favoris. «La vente au détail de briques et de mortier est en plein essor, du moins dans les communautés plus riches. Le pain et le beurre de Simon sont là, donc je pense que les chiffres seront monstrueusement bons.

Pétrole Occidental

Publication des résultats du premier trimestre 2021: après bourse: conférence téléphonique: mardi à 13 heures

Perte projetée par action: 33 cents

Revenus projetés: 4,79 milliards de dollars

« Nous avons obtenu des chiffres stellaires de producteurs de pétrole qui se régalent de cet environnement où le brut se vend à plus de 60 dollars le baril. Ils gagnent de l’argent là-bas. Je parie qu’Oxy est l’un d’entre eux », a-t-il déclaré.

Roblox

Publication des résultats du premier trimestre 2021: après bourse; conférence téléphonique: 8h30 mardi

BPA projeté: 8 cents

Revenus projetés: 573 millions de dollars

« La société est devenue publique dans l’une de ces listes directes qui ont tendance à sous-évaluer les actions. Je pense que cela peut être votre chance d’acheter des actions dans une société à croissance rapide avant qu’elle ne se rapproche d’une évaluation complète », a déclaré Cramer.