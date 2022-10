La bourse d’études Spinoso Masters attribue 30 000 $ aux diplômés du secondaire de la région – Shaw Local

SYCAMORE – La Fondation communautaire du comté de DeKalb a récemment annoncé que les récipiendaires des bourses de maîtrise Spinoso 2022 sont Jacob Bjork, Elena Haliczer, Tyler Hull et Diana Morales, diplômés du secondaire de la région.

Bjork est diplômé de Sycamore High School en 2016 et poursuit un doctorat en médecine à la George Washington University School of Medicine à Washington, DC, selon un communiqué de presse. Haliczer est diplômé en 1999 du lycée DeKalb et prépare un doctorat. en technologie éducative à la Northern Illinois University. Hull est diplômé de Sycamore High School en 2018 et prépare un doctorat en médecine ostéopathique au Lake Erie College of Osteopathic Medicine à Bradenton, en Floride. Diplômée en 2018 de la DeKalb High School, Morales poursuit un doctorat. en kinésiologie et santé communautaire à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

Les bourses sont rendues possibles par les donateurs John et Vivian Spinoso par l’intermédiaire de la fondation communautaire. Pour recevoir la bourse, les personnes doivent être diplômées d’un lycée du comté de DeKalb et être inscrites dans un établissement post-universitaire préparant une maîtrise ou un diplôme supérieur dans n’importe quel domaine d’études.

Pour faire un don à n’importe quel fonds de la DeKalb County Community Foundation, visitez dekalbccf.org/donate ou écrivez à la DeKalb County Community Foundation, 475 DeKalb Ave., Sycamore.

Pour plus d’informations, appelez le 815-748-5383 ou envoyez un courriel à grant@dekalbccf.org.