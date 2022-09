Le programme de bourses d’études et de mentorat pour femmes Education to Empowerment du McHenry County College a récemment nommé Tina Hueppe au poste de présidente du comité exécutif.

Hueppe est membre E2E depuis 2016 et membre du comité exécutif E2E depuis 2018, en tant que président du comité des bourses, selon un communiqué de presse. Elle a précédemment siégé au conseil d’administration de la fondation Friends of McHenry County College, mettant fin à son mandat de six ans en 2021.

Hueppe a été présidente au cours de sa dernière année au conseil d’administration de la fondation et a mené la fondation à l’une des années les plus réussies de son histoire malgré la pandémie de COVID-19, a déclaré le collège dans un communiqué de presse.

Hueppe est président et chef de la direction de Marshall Wolf Automation à Algonquin.

Hueppe et sa famille ont également créé la bourse commémorative Hans J. Wolf au MCC à la mémoire de son père, qui a fondé Marshall Wolf Automation. À ce jour, le fonds a accordé plus de 10 000 $ pour aider les étudiants à obtenir leur diplôme d’associé en sciences ou en génie.

Pour plus d’informations sur l’éducation à l’autonomisation, rendez-vous sur www.mchenry.edu/empower.