La bourse d’études Khadijah Mellah est lancée dans le cadre de la Riding A Dream Academy pour aider les cyclistes des communautés sous-représentées | Actualités des courses

Une nouvelle Académie qui vise à aider les pilotes talentueux issus de communautés sous-représentées à se lancer dans la course a été lancée.

La Riding A Dream Academy – du nom du documentaire qui a suivi Khadijah Mellah alors qu’elle est devenue la première femme musulmane britannique à remporter une course de chevaux au Royaume-Uni – accueillera sa première promotion cet été.

L’Académie, soutenue par un financement de la Racing Foundation, a été développée indépendamment par Oli Bell d’ITV Racing et la responsable des relations publiques de Great British Racing, Naomi Lawson.

Il se composera initialement de deux programmes pour les 14-18 ans – la bourse Khadijah Mellah et une semaine résidentielle – qui seront tous deux dispensés par la British Racing School à Newmarket.

Le Jockey Club financera également une bourse pour un cavalier de St James City Farm à Gloucester, un club qu’il soutient depuis plusieurs années.

Khadijah Mellah – qui a marqué l’histoire lorsqu’elle a remporté la victoire dans la Magnolia Cup en 2019 après avoir appris à monter à Ebony Horse Club à Brixton – a déclaré qu’elle espérait que le nouveau programme aidera les jeunes impliqués à découvrir l’amour de la course.

« La course a changé ma vie pour toujours et j’espère qu’en m’impliquant dans la Riding A Dream Academy, cela changera aussi la vie d’autres jeunes », a-t-elle déclaré.

«Si vous venez de mon milieu, il peut être difficile de vous imaginer dans la course, donc j’espère que l’Académie donnera aux autres jeunes la confiance que la course est un sport dans lequel vous pouvez vous impliquer, où vous serez soutenu et où vous pourrez. réalisez vos rêves et tout ce que vous voulez. «

Oli Bell a déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants à la Racing Foundation d’avoir financé la Riding A Dream Academy, qui permettra à de nombreux jeunes qui n’auraient pas autrement eu l’occasion de vivre le frisson des courses de chevaux.

«J’espère que cela fournira un héritage aux réalisations de Khadijah lorsqu’elle a montré que l’impossible peut être possible et c’est quelque chose dont je suis extrêmement fier de faire partie.

« J’ai hâte de rencontrer les stars de la course du futur qui feront partie de cette formidable nouvelle initiative. »

Khadijah Mellah a remporté la Magnolia Cup sur Haverland au Qatar Goodwood Festival en 2019



Naomi Howgate, directrice générale de l’Ebony Horse Club à Brixton où Khadijah a appris à monter, a ajouté: «C’est génial que la Riding A Dream Academy ait été développée dans le cadre de l’héritage de Khadijah.

« Avoir des modèles avec lesquels vous vous associez est si important et c’est formidable que les jeunes d’Ebony et d’autres centres équestres urbains qui se sont inspirés des réalisations de Khadijah aient également l’occasion d’explorer le monde des courses de chevaux à travers les deux programmes de l’Académie. . «

Charlie Fellowes, qui a entraîné Haverland, le cheval que Khadijah a remporté la victoire dans la Magnolia Cup, sera l’un des entraîneurs à offrir une expérience de travail aux participants au programme de bourses.

« De nombreux formateurs seront plus que disposés à soutenir cette brillante initiative », a-t-il déclaré.

«L’histoire et le succès de Khadijah ont été si puissants et la création d’un héritage durable qui aide d’autres jeunes issus de milieux sous-représentés à se lancer dans la course est quelque chose dont nous voyons tous la valeur.

« Mon équipe et moi avons hâte de nous impliquer. »

En savoir plus sur la Riding A Dream Academy sur www.ridingadreamacademy.com/ info@ridingadreamacademy.com