la bourse de commerce met en lumière les pionniers de l’arte pauvre dans une grande exposition avec plus de 250 œuvres

la bourse de commerce rassemble des œuvres emblématiques de l’art pauvre

Jusqu’au 20 janvier 2025, le Bourse de Commerce – Collection Pinault accueille un point de repère exposition sur l’Arte Povera, célébrant l’héritage et l’influence de ce mouvement artistique italien majeur des années 1960. Organisée par la célèbre historienne de l’art et écrivaine Carolyn Christov-Bakargiev, l’exposition présente plus de 250 œuvres qui donnent vie à l’impact des figures clés de l’Arte Povera: Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Jannis KounellisMario Merz, Marisa Merz, Giulio Paolini, Pino Pascali, Giuseppe PenoneMichelangelo Pistoletto, Emilio Prini et Gilberto Zorio. Ensemble, leurs œuvres illustrent l’utilisation radicale de matériaux naturels et industriels qui définissent le mouvement, offrant une exploration complète de son esprit expérimental.



vue de l’installation Arte Povera, Bourse de Commerce – Collection Pinault, Paris, 2024. © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier | photo de Florent Michel | 11h45 | Collection Pinault | images gracieuseté de Collection Pinaultsauf indication contraire

naviguer dans le paysage des pièces de la collection Pinault

Situé dans l’architecture emblématique de la Bourse de Commerce, une ancienne bourse transformée en musée par l’architecte japonais Tadao Ando, ​​l’exposition invite les visiteurs à se déplacer dans un paysage d’installations et de sculptures de l’Arte Povera. 50 œuvres emblématiques de la collection Pinault côtoient des pièces de collections privées et publiques de renom, dont le Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT et le Centre Pompidou.

L’Arte Povera est apparu en Italie au milieu des années 1960, lorsque des artistes de villes comme Turin, Gênes, Bologne, Milan et Rome ont commencé à remettre en question les conventions et à élargir leurs pratiques artistiques pour inclure des installations et des œuvres performatives. Ces artistes ont utilisé des matériaux simples comme la terre, les légumes, le bois et le néon pour créer des pièces dynamiques qui engageaient les spectateurs avec énergie et mémoire. En combinant des éléments organiques et urbains, ils visaient à susciter des réponses physiques, chimiques et émotionnelles chez leur public. L’exposition contextualise davantage l’héritage de l’Arte Povera, en soulignant les liens avec des artistes ultérieurs dont le travail résonne avec les thèmes du mouvement. Des personnalités contemporaines comme David Hammons, William Kentridge et Theaster Gates poursuivent ce dialogue, étendant l’impact de l’Arte Povera à travers les décennies et les disciplines.



vue de l’installation Arte Povera, Bourse de Commerce – Collection Pinault, Paris, 2024. © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, agence Pierre-Antoine Gatier | photo de Florent Michel | 11h45 | Collection Pinault

reflétant l’esprit des premières expositions du mouvement

La Rotonde de la Bourse de Commerce reflète l’esprit collectif des premières expositions de l’Arte Povera. Ici, les œuvres des treize artistes présentés s’engagent dans un dialogue qui recrée l’atmosphère intense et expérimentale des années de formation du mouvement. Dès son arrivée, le visiteur est immédiatement immergé dans l’univers de l’exposition. Placée devant le musée, Idee di pietra — 1532 kg di luce (2010) de Giuseppe Penone incarne l’un des principes fondamentaux de l’Arte Povera : la fusion de la nature et de la culture. Cette installation saisissante entremêle les forces naturelles et humaines, capturant l’essence du mouvement.

Dans la Galerie 2, les œuvres de Jannis Kounellis, Marisa Merz et Mario Merz, tous peintres de formation, explorent de nouvelles relations avec les matériaux. Pendant ce temps, la galerie 3 est dédiée à Michelangelo Pistoletto, présentant ses objets en moins et ses peintures miroir, qui invitent les spectateurs à réfléchir sur les thèmes de l’illusion, de la réalité et de la perception.



la Rotonde reflète l’esprit des premières expositions de l’Arte Povera | image © designboom



focus sur les 13 figures clés de l’Arte Povera | image © designboom