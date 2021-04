Alors que des marques connues comme Boeing, Microsoft, Starbucks et Amazon sont sur le point de faire rapport, cela s’annonce comme la période la plus brutale de la saison des résultats, a-t-il ajouté.

Lorsque les entreprises publient des résultats trimestriels, les acteurs du marché digèrent rapidement les chiffres et Wall Street a tendance à faire de nombreuses erreurs, a-t-il déclaré, en citant comme exemple l’action commerciale de Honeywell et d’American Express.

« Ces chiffres ont un impact plus que sur Tesla lui-même. Il existe des dizaines de SPAC de véhicules électriques, de plus petits stocks qui ont besoin de Tesla pour réussir parce que cela donne une légitimité au groupe entier », a déclaré Cramer. « J’aime Tesla à ces niveaux. Je parie que le quart sera bon. »

« Les affaires chinoises devraient être très fortes, mais les États-Unis sont toujours en train de faire la transition vers un nouveau monde où c’est le seul match en ville », a déclaré l’hôte. « Starbucks a eu une course monstre au cours de la dernière année en prévision de la grande réouverture et cet appel, eh bien, il est peut-être trop tôt. Je cherche un retrait. »

Boeing

Publication des résultats du premier trimestre 2021: avant bourse; Conférence téléphonique: 10h30

Pertes projetées par action: 96 cents

Revenus projetés: 15,41 milliards de dollars

« Si vous êtes comme moi et que vous pensez que nous pourrions nous diriger vers un boom économique sans précédent, y compris le plus grand assaut de voyage de l’histoire de ce pays, alors vous voulez posséder la société qui a le plus recours à lui, et c’est Boeing, » Dit Cramer.

Pomme

Publication des résultats du T2 2021: 16h30; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 98 cents

Revenus projetés: 76,71 milliards de dollars

« Le stock d’Apple a été à la traîne, jusqu’à récemment. Il a pris feu lorsque nous avons entendu parler de meilleures ventes de téléphones portables et d’une percée potentielle majeure dans l’entreprise », a-t-il déclaré.

Moteur Ford

Publication des résultats du premier trimestre 2021: 16 h 05; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 21 cents

Revenus projetés: 36,13 milliards de dollars

« Je prévois d’excellents chiffres malgré la pénurie de puces », a déclaré l’hôte. « Ford vaut la peine d’être acheté. »

Facebook

Publication des résultats du premier trimestre 2021: après bourse; conférence téléphonique: 17 h

BPA projeté: 2,34 $

Revenus projetés: 23,72 milliards de dollars

«À en juger par ce que nous avons entendu de Snap hier soir… Je pense que vous devez croire que Facebook va le faire sortir du parc», a-t-il déclaré. « Encore une fois, il n’est pas trop tard pour être acheteur de Facebook car je pense qu’il atteint des sommets sans précédent. »