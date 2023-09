La bourse asiatique tente de se réinventer à l’européenne

Le SGX a parfois été jugé « ennuyeux » et « peu passionnant » On l’appelait même autrefois un bourse « zombie » en raison de ses faibles volumes de transactions.

« Cela donnera aux investisseurs un choix plus large de marchés et d’exposition thématique, au-delà de ce qui était disponible auparavant », a-t-il ajouté. « Nous avons observé du succès dans les activités de produits dérivés de SGX, où l’exposition à une grande variété de zones géographiques et de classes d’actifs sous-jacents est offerte dans un fuseau horaire asiatique. »

À court terme, les certificats structurés ne devraient pas avoir un impact significatif sur les bénéfices de SGX, a-t-il déclaré, mais ils pourraient donner une exposition aux titres sous-jacents sur d’autres marchés, avec un accès plus facile et plus pratique via SGX, a déclaré Wickramasinghe.