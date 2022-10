La boulangerie de la prison mise en place par Gordon Ramsay et Londres est en retard dans l’émission de télé-réalité qui devrait rouvrir

Une boulangerie PRISON qui a joué dans une émission de télé-réalité de Gordon Ramsay va rouvrir trois ans après avoir fermé ses portes.

Le chef étoilé Michelin a aidé des détenus à créer Bad Boys’ Bakery en 2012 lors du tournage de Gordon Behind Bars de Channel 4 à la prison de Brixton, dans le sud de Londres.

Il visait à aider les détenus à trouver un emploi après leur libération.

Bien qu’il ait été salué comme un succès par le secrétaire à la Justice de l’époque, Ken Clarke, il a finalement fermé ses portes.

Plus tard, il a été repris par le fournisseur de formation Novus, mais il a finalement cessé ses activités.

Maintenant, The Clink Charity, qui gère des restaurants et des programmes de formation en cuisine dans plus de 30 prisons, a annoncé sa réouverture le mois prochain.

La directrice générale, Yvonne Thomas, a déclaré qu’elle emploierait dix prisonniers travaillant à l’obtention des NVQ de la ville et des guildes dans la pâtisserie, et vendrait des pâtisseries via un grossiste local.