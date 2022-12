La boulangerie de Kelowna en a marre des cambriolages de petites entreprises

Une boulangerie de Kelowna en a « à peu près assez » de la criminalité dans les petites entreprises.

Le 350 Bakehouse Cafe a publié sur Facebook le lundi 12 décembre une photo d’un suspect récemment entré par effraction, écrivant que l’homme a pris de la nourriture lorsqu’il s’est rendu compte qu’il n’y avait ni caisse ni argent à voler.

La publication sur Facebook indique que la boulangerie donne tous les restes quotidiens à Gospel Mission.

“Est-ce que je nourris le même gars qui est en train de casser dans notre magasin?”

Ce n’est pas la première fois que la boulangerie exprime ses frustrations en ligne.

Un message similaire a été publié sur la page Facebook du 350 Bakehouse Cafe le 25 novembre.

“Je suis vraiment fatigué d’être propriétaire d’une petite entreprise à Kelowna.”

Capital News a contacté la boulangerie pour commentaires.

