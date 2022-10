La boulangerie Batavia déménagera de Boardwalk à un emplacement permanent après que la ville aura approuvé la subvention – Shaw Local

Le New Moon Vegan de Batavia, qui a ouvert ses portes en tant que Boardwalk Shop il y a deux ans, déménagera bientôt dans un emplacement permanent, en partie grâce à une subvention d’amélioration du centre-ville approuvée par le conseil municipal lors d’une réunion du conseil le mois dernier.

Selon la ville site Internet, il existe des programmes de subventions de contrepartie pour aider les entreprises existantes et nouvelles, qui sont supervisés par le Département du développement communautaire et économique. La plupart des programmes exigent que la propriété soit située dans un quartier TIF actif ou dans le quartier historique du centre-ville.

Les subventions d’amélioration du centre-ville fournissent jusqu’à 25 000 $ de financement aux entreprises de Batavia qui demandent et se qualifient pour la subvention, selon le site Web de la ville.

La subvention de 20 000 $ accordée à la boulangerie aidera l’entreprise à acquérir de nouveaux équipements et d’autres commodités pour le nouvel emplacement au 119 S. Batavia Ave.

Le propriétaire de New Moon Vegan, Jo Colagiacomi, a déclaré que la boulangerie avait parcouru un long chemin en un temps relativement court.

Jo Colagiacomi prévoit d’ouvrir sa boulangerie et son café New Moon Vegan au 119 S. Batavia Ave. à Batavia. Colagiacomi rénove actuellement son nouvel emplacement de brique et de mortier après avoir fait partie des Boardwalk Shops de la ville. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Comme beaucoup de gens en 2020, j’ai vu que j’avais besoin d’un changement”, a-t-elle déclaré. “Ouvrir une boulangerie a toujours été un de mes rêves pendant une bonne vingtaine d’années, et je viens juste de commencer à voir le potentiel.”

Originaire de New York, Colagiacomi a commencé à vendre ses produits de boulangerie lors d’événements avant de déménager à Batavia il y a environ cinq ans. Elle poursuivait une maîtrise lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, ce qui a été un facteur dans sa décision de changer de cap pour ce qui allait devenir New Moon Vegan.

“Au début, j’ai commencé à faire des précommandes, puis j’ai postulé et j’ai été acceptée pour devenir une boutique Boardwalk”, a-t-elle déclaré. “J’ai officiellement lancé l’entreprise en décembre 2020 après plusieurs mois de planification.”

L’administrateur de la ville, Laura Newman, a déclaré que New Moon Vegan était l’un des premiers Boardwalk Shops.

« 2020 était notre première année, nous en sommes donc à notre troisième saison. Sur les deux premières saisons, je pense que nous n’en avons eu que deux qui ne se sont pas transformées en magasins de briques et de mortier », a-t-elle déclaré.

Malgré plusieurs «courbes d’apprentissage», Colagiacomi a déclaré que sa première année en affaires était «super».

« J’ai été bouleversé par la réaction positive de la communauté. Comme très rapidement, nous aurions des lignes loin de la porte », a-t-elle déclaré. “La file d’attente n’était pas qu’une mode, les gens se présentaient tous les week-ends.”

Le soutien du programme Board Walk Shops et la capacité d’apprendre d’autres entreprises ont fait partie intégrante du succès initial, selon Colagiacomi. Le succès continu de la boutique a fait de l’expansion dans un emplacement permanent une décision facile.

“Nous emménageons dans ce bel espace, je le loue depuis janvier”, a déclaré Colagiacomi. « Le bâtiment a besoin de quelques mises à jour, comme l’électricité, et je dois construire une cuisine commerciale, il n’y a rien là-bas. Une autre mise à jour est la construction de toilettes conformes à l’ADA.

“J’hésite à donner une estimation, mais nous espérons vraiment être ouverts d’ici la période des fêtes”, a déclaré Colagiacomi.

Colagiacomi espère organiser des soirées à micro ouvert, des cours de cuisine et d’autres événements dans le nouvel emplacement.

“La communauté est vraiment au centre de ma philosophie”, a déclaré Colagiacomi. «Je veux vraiment créer cet espace sûr et accueillant pour les gens de notre communauté et un endroit où nous pouvons trouver des moyens de soutenir les artistes et les musiciens et les uns les autres.»

En plus de ses produits de boulangerie végétaliens emblématiques, Colagiacomi affirme que la nouvelle boulangerie comprendra un menu élargi.

«Nous allons faire beaucoup de produits de boulangerie, beaucoup de saveurs. Beaucoup de choses ont été inspirées par mon éducation italo-américaine », a déclaré Colagiacomi. « On va avoir des viennoiseries salées aux légumes, des pâtisseries variées, une soupe du jour. J’espère avoir des sandwichs et des salades et peut-être un bar à smoothies.

Colagiacomi a déclaré qu’elle s’approvisionnait autant que possible en ingrédients auprès de fermes locales.

“Ma mission est essentiellement de fournir une option à base de plantes où il n’y a pas de sacrifice de goût ou de texture, les gens peuvent être surpris de voir à quel point une option végétalienne peut être délicieuse, tout en soutenant l’agriculture locale autant que possible”

New Moon Vegan prévoit de continuer à organiser des événements contextuels jusqu’à l’ouverture du nouvel emplacement. Colagiacomi a déclaré que plus d’informations à ce sujet peuvent être trouvées sur le site Web de la boulangerie et sur les réseaux sociaux.