La bouée de sauvetage de 150 millions de livres sterling de Rishi: Sunak dévoile un programme pour aider les habitants à ACHETER leur alcool en difficulté

Les habitants assoiffés pourront demander de l’argent pour aider à prendre le contrôle des pubs locaux en difficulté dans le cadre des plans dévoilés aujourd’hui par Rishi Sunak dans le budget.

Le fonds de propriété communautaire de 150 millions de livres sterling accordera des subventions pouvant atteindre 250 000 livres sterling pour aider à sauver les boozers et autres «actifs» menacés de fermeture définitive.

Le fonds, qui devrait être ouvert aux candidatures cet été, autorisera également des offres allant jusqu’à 1 million de livres sterling dans des « circonstances exceptionnelles » pour sauver des sites tels que des terrains de sport et des clubs.

Cela survient alors que le secteur de l’hôtellerie est soumis à des tensions massives causées par des mois et des mois de verrouillage au cours de la dernière année.

S’exprimant avant le budget, M. Sunak a déclaré: « Les pubs et les clubs sportifs sont le cœur et l’âme de nos villes et villages locaux – ils sont le ciment qui nous maintient ensemble.

«Ce fonds contribuera à garantir que les institutions locales vitales ne seront pas perdues pour ceux qui les chérissent le plus.

Le programme est basé sur des paiements en espèces, de sorte que les groupes communautaires auront la possibilité de doubler leur argent s’ils sont en mesure de collecter des fonds pour aider à maintenir leurs pubs et clubs sportifs ouverts.

L’espoir est que ce fonds aidera le secteur des pubs à rebondir après la pandémie alors que les craintes se sont élevées que des milliers de personnes ne puissent pas rouvrir lorsque le pays sera libéré du verrouillage.

Ils ont appelé à une réduction d’un an de la TVA actuelle à 5 pour cent pour les repas et les boissons sans alcool, ainsi qu’à une extension pour inclure les boissons alcoolisées.

Ils souhaitent également un congé au tarif affaires pour l’exercice 2021-2022.

L’association professionnelle a déclaré qu’elle pensait que 29 000 pubs – environ 60% – resteraient fermés lorsque le service extérieur sera autorisé en avril.

Il dit que c’est parce que la majorité des pubs au Royaume-Uni n’ont pas un jardin ou un espace extérieur assez grand pour rouvrir et servir les clients sans ouvrir à l’intérieur aussi.

Cela entraînerait une perte de chiffre d’affaires pour le secteur de 1,5 milliard de livres sterling par rapport au trading en temps normal, dit-il.

Le BBPA a ajouté que cela étant impossible pour la majorité des pubs et que les pubs devraient être autorisés à rouvrir complètement, à l’extérieur et à l’intérieur, lorsque des magasins non essentiels ouvrent également.

L’organisme commercial a déclaré que l’année dernière avait vu la fermeture permanente de 2000 pubs, soit l’équivalent de cinq pubs par jour.