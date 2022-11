La bouée de sauvetage de 15 000 milles de l’Ukraine – The New York Times

Ukrzaliznytsia est tellement vaste, il a longtemps été qualifié de « pays dans un pays ». Il y a 230 000 employés, de ceux qui sont dans les trains eux-mêmes (conducteurs de locomotive, leurs assistants, agents de train, conducteurs) à tout le monde en gare (chefs de gare, agents de sécurité, vendeurs de billets, commis à la bagagerie, nettoyeurs) et puis tous ceux qui sont dans les coulisses (inspecteurs de voie, inspecteurs de wagons, préposés à l’entretien des signaux, ingénieurs en structure, électriciens, ingénieurs en équipement électronique, électriciens de locomotives, graisseurs, répartiteurs de trains, chargeurs de wagons, mécaniciens de wagons, aiguilleurs, travailleurs de la voie et préposés au dépôt, sans qui les toilettes des passagers feraient marche arrière) . Viennent ensuite les emplois de dépôt et d’atelier (hostlers, réparateurs, menuisiers et ouvriers d’usine, pour n’en citer que quelques-uns). Ukrzaliznytsia fait sa propre blanchisserie, elle possède sa propre usine de verre, une usine de chariots, une usine de laminage de rails en acier et une autre usine qui coupe les rails sur mesure. Il existe des écoles ferroviaires pour les enfants, des écoles professionnelles, des camps d’été, des sanatoriums et des hôpitaux. Les 15 000 miles de voies sont gérées par le gouvernement et contrôlées depuis le centre, y compris les gares, les dépôts et les usines.

Les chemins de fer de passagers et de fret ukrainiens sont regroupés en six branches régionales. Dans les premiers jours de l’invasion, la cellule de commandement organisait un appel toutes les heures avec les chefs des six branches pour recueillir des informations à l’aide d’une ancienne technologie de l’ère soviétique, un système en circuit fermé appelé sélecteur. Les six chefs de succursale ont ensuite tenu leurs propres appels de sélection avec leurs subordonnés pour recueillir des informations. Chaque direction régionale compte en moyenne quatre directions et chaque direction compte de 50 à 100 gares, qui organisent également leurs propres appels. Appel de sélecteur après appel de sélecteur, les informations sont parvenues à Kamyshin de tout le pays.

Parce que de nombreux contrôleurs de la circulation et agents de sécurité vivent le long des voies, Ukrzaliznytsia savait combien de chars avaient passé la frontière, combien d’hélicoptères atterrissaient et combien de parachutistes étaient arrivés. Les cheminots comptaient littéralement les parachutes sur les voies. Kamyshin pouvait suivre la progression de l’armée russe en temps réel en fonction du moment où elle passait devant des stations particulières, et il m’a dit qu’il transmettait l’information à l’armée.

Le 25 février, la Russie a frappé le centre de commandement de réserve d’Ukrzaliznytsia avec un missile de croisière, mais pour la plupart, le réseau a évité des dommages à grande échelle. Le Kremlin menait une campagne de grève limitée et ne ciblait pas activement les infrastructures ferroviaires critiques, comme les ponts et les gares de triage, car ils supposaient qu’ils prendraient rapidement le contrôle du pays et dépendraient de la même infrastructure. Les Ukrainiens pensaient que parce que les Russes comptaient également sur les chemins de fer, ils pouvaient rassembler en toute sécurité des personnes dans les gares pour les évacuer.

La cellule de commandement a rapidement pris deux décisions. Premièrement, tous les trains de voyageurs passeraient en mode d’évacuation : ils seraient gratuits, sans billet requis, et autant de personnes que possible seraient autorisées à monter à bord. Deuxièmement, ils rouleraient à des vitesses plus lentes, ce qui contribuerait à limiter l’étendue des dégâts si les Russes heurtaient un train ou près d’une voie ferrée. Ukrzaliznytsia essaierait de préserver la vie qu’il pouvait.

Chaque jour, le groupe a rédigé un horaire de train d’évacuation qui a été mis en ligne à 21 heures pour le lendemain, en le publiant sur son site Web ainsi que sur ses flux Telegram et Facebook. Le chemin de fer devait jongler avec la capacité des wagons, des locomotives et des voies : si un jour le chef de gare de Kharkiv prévoyait qu’il faudrait évacuer 42 000 personnes, il devait trouver suffisamment de trains pour déplacer 42 000 personnes. Ils ont vérifié les gares et les dépôts à proximité ; ils ont examiné les villes où le flux de passagers avait diminué et ont ramené les trains à destination de Kharkiv. L’objectif était que personne ne dorme sur le quai de la ville la plus proche de la frontière russe.