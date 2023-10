La « boucle urbaine catastrophique » menace des villes comme New York et San Francisco

Les grandes villes américaines comme New York et San Francisco sont confrontées à de graves problèmes : migration massive, bureaux vides et baisse des recettes fiscales.

« Parce que les villes doivent équilibrer leur budget, elles doivent désormais réduire leurs dépenses », a déclaré Stijn Van Nieuwerburgh, professeur d’immobilier à la Columbia Business School, qui étudie les effets à long terme des politiques liées au COVID-19. « Cela signifie que moins d’argent – pour la sécurité publique, pour l’assainissement, pour les transports, pour l’éducation – rend la ville moins attrayante où vivre. »

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, les politiques de travail à distance ont incité les employés à déménager dans différents États et de nombreuses entreprises à réduire leurs baux. Ces tendances ont eu un impact direct sur les villes, qui dépendent des recettes fiscales pour leur financement, dont une part importante provient de l’immobilier commercial. Van Nieuwerburgh a défini ce cycle d’effets de débordement comme la « boucle catastrophique urbaine ».

De San Francisco à New York, les villes américaines sont confrontées aux conséquences budgétaires de la vacance des immeubles de bureaux commerciaux. Et les banques régionales, qui détiennent une grande partie de la dette immobilière commerciale, sont désormais confrontées à une crise du crédit.

