La bouche d’incendie peinte de la Fierté de Genève vandalisée, repeinte – encore une fois – Shaw Local

GENÈVE – La bouche d’incendie peinte aux couleurs de la fierté à l’angle nord-ouest de Kirk Road et East State Street à Genève a de nouveau été vandalisée, cette fois peinte en jaune.

Le ou les vandales ont également peint une insulte anti LGBTQ + dans l’herbe à côté de la bouche d’incendie, a déclaré Kylie Peters, cofondatrice de Belong: Fox Valley.

Elle et un groupe de supporters ont amorcé la bouche d’incendie vendredi soir et l’ont repeinte aux couleurs arc-en-ciel et transgenres samedi.

« Chaque fois que cela se produit, nous nous réunissons pour nous repeindre et nous célébrer », a écrit Peters dans un texte.

« Les gens donnent de leur temps, de l’argent, des fournitures et des messages de soutien. Nous formons des liens, partageons des histoires et nous élevons les uns les autres », selon le texte de Peters. « J’espère que les vandales savent que c’est le résultat de leur déclaration de haine : une communauté locale LGBTQIA+ encore plus forte et plus unie. »

Alli Morris (à gauche) et Juliana Marsh commencent à repeindre la bouche d’incendie à l’angle nord-ouest de Kirk Road et East State Street à Genève avec des couleurs de fierté après qu’elle ait été vandalisée. (Photo fournie par Kylie Peters)

La bouche d’incendie a été vandalisée en mars, après un sursis de six mois.

Le maire Kevin Burns a lancé le programme Art on Fire en 2013, offrant les 1 860 bouches d’incendie de la ville comme toiles.

« Il est décevant qu’un programme créé pour inspirer la créativité et produire de la joie continue d’être souillé par des idéologues intellectuellement dépourvus, sectaires et minuscules », a déclaré Burns à propos du vandalisme répété sur la bouche d’incendie peinte par la fierté.

« Une couche de peinture peut masquer temporairement les couleurs de l’inclusion, mais cela n’empêchera jamais Genève de créer une communauté plus ouverte, compréhensive, tolérante et respectueuse où les gens peuvent être et devenir eux-mêmes », a déclaré Burns.

L’année dernière, l’artiste Chrissy Swanson avait peint les couleurs du drapeau arc-en-ciel et transgenre sur la bouche d’incendie à l’angle nord-ouest de Kirk Road et East State Street l’année dernière dans le cadre du programme Art on Fire de la ville.

Johnson a déclaré qu’elle avait fini de peindre la bouche d’incendie le 23 juin 2022 et que le vandalisme avait commencé en juillet.

Au total, a déclaré Johnson, c’est la 12e fois que la bouche d’incendie est vandalisée et repeinte.

« La dernière fois qu’il a été dégradé, c’était vendredi. Je suis passé à 8h30 du matin et à 10h, il était peint en jaune », a déclaré Johnson.

Johnson a déclaré qu’on lui avait dit dans un e-mail en mai que la ville mettait fin au programme Art on Fire car elle n’avait plus les ressources administratives pour le faire.

« Je suis déçu qu’ils aient interrompu le programme », a déclaré Johnson. « J’ai l’impression que cela a laissé les ennemis – les vandales – gagner. »

Mais Burns a dit que non.

« Le programme Art on Fire n’est pas interrompu, il est simplement recalibré afin d’être moins un fardeau pour notre personnel administratif », a déclaré Burns.

Art on Fire n’impose pas de thème spécifique, « mais le programme encourage les artistes à intégrer le caractère de l’environnement de la bouche d’incendie dans leur conception », selon un communiqué de presse d’août 2013 annonçant le programme.

« Le personnel de la ville examinera et approuvera toutes les candidatures », selon le communiqué. « Le camouflage ou d’autres couleurs et dessins qui réduisent la visibilité des bouches d’incendie pour les pompiers seront interdits. »

« Art on Fire a été créé pour stimuler la créativité de nos citoyens et entreprises et favoriser une plus grande appréciation de l’art en général », avait déclaré Burns dans un texte à l’époque. « L’art accessible et visible est un art qui, en fin de compte, engage les jeunes et les moins jeunes. »

Art on Fire était également un concours, où le comité consultatif sur l’art public, la commission des arts culturels, le comité d’échange culturel international et des amis de Croissy-sur-Seine votaient pour les trois meilleurs designs, et ces artistes recevaient des chèques-cadeaux lors d’une cérémonie au cours de une réunion du conseil municipal.

Un homme de Plainfield a été inculpé de deux chefs d’accusation de dégradation de biens en rapport avec le 8 juillet 2022, vandalisme de la bouche d’incendie peinte de la fierté, selon les archives judiciaires. Jonathan D. Darmstadt a plaidé coupable à un chef d’accusation en janvier et a dû payer 928,38 $ d’amendes et de dédommagement. Darmstadt a également été condamné à 12 mois de surveillance jusqu’au 22 janvier 2024, selon les archives judiciaires.