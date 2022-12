La bosse de bébé nue de Behati Prinsloo en selfie nu: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Behati Prinsloo a embrassé sa bosse de bébé en pleine croissance lorsqu’elle a posté un selfie sexy posant complètement nue dans le miroir. La femme de 34 ans a posté une photo d’elle-même nue de côté montrant sa bosse nue tandis que son téléphone couvrait sa poitrine.

Sur la photo, Behati était complètement nue et elle a couvert sa moitié inférieure avec un emoji d’arbre, ne montrant que sa bosse et son visage nu. Elle a jeté ses cheveux en un chignon désordonné et a complété son look avec des colliers ras du cou superposés. Behati adore montrer sa bosse de bébé et elle publie constamment des photos de son ventre sur Instagram.

L’autre jour, Behati a porté un débardeur blanc transparent sans soutien-gorge en dessous et l’a coiffé d’une paire de sous-vêtements blancs. Elle a enroulé son débardeur pour que sa bosse nue soit exposée et elle a complété son look avec un collier ras du cou noir et une couronne en papier Burger King. Sur une autre photo publiée à partir de la même séance photo, Behati tenait en équilibre une petite licorne sur sa bosse tandis que la deuxième photo la représentait à quatre pattes dans un bikini blanc avec des chaussettes nues à hauteur de cuisse et un masque facial de licorne.

Dans une autre photo récente de baby bump, Behati a posté un selfie miroir portant un haut à manches longues Aritzia noir moulant. Le haut était déboutonné juste en dessous de sa poitrine, révélant son ventre nu tandis qu’une paire de leggings Beyond Yoga moulants et taille haute complétait sa tenue. Elle a accessoirisé son look avec un collier extraterrestre et un maquillage cool sur ses sourcils et sous ses paupières.

Behati est enceinte d’elle et d’Adam Levine troisième enfant, qu’elle a annoncé en septembre. Le couple, qui s’est marié en 2014, partage deux filles ensemble – Rose poussiéreuse6 et Gio Grâce4.

