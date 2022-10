La Bosnie raconte la course au président serbe après des rapports de fraude

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – Au milieu de nombreuses informations faisant état de fraudes lors des élections générales en Bosnie, le principal organe électoral du pays divisé sur le plan ethnique a annoncé lundi qu’il procéderait à un recomptage dans la course pour devenir le prochain président serbe de Bosnie, un scrutin qui aurait été truqué par un dirigeant résolument pro-russe.

L’élection du 2 octobre en Bosnie comprenait des courses pour tous les niveaux de gouvernement dans les parties dominées par les Serbes et bosno-croates du pays des Balkans, ainsi que pour les institutions centrales conjointes qui relient les deux.

La commission électorale centrale de Bosnie a ordonné lundi que tous les bulletins de vote déposés dans la course au président de la partie dirigée par les Serbes du pays soient expédiés au centre central de dépouillement des votes dans la capitale de Sarajevo pour être à nouveau comptés et examinés plus avant.

La décision soutenue par tous sauf un des sept membres de la commission multiethnique faisait suite à de nombreuses informations faisant état d’irrégularités et de problèmes dans les bureaux de vote.

“Nous avons entendu parler de cas d’intimidation d’électeurs, d’achat de votes, de bourrage d’urnes, d’urnes mal scellées, de travailleurs électoraux modifiant intentionnellement le décompte des voix et de nombreux autres problèmes de procédure”, a déclaré Irena Hadziabdic, membre de la commission électorale, expliquant les raisons de la décision.

Milorad Dodik, séparatiste serbe de Bosnie radical, a revendiqué la victoire dans la course à la présidence de la partie dirigée par les Serbes, la Republika Srpska. Mais sa principale candidate, Jelena Trivic, a rejeté cela, affirmant que les «voyous» de Dodik intimidaient les électeurs le jour du scrutin et que les agents électoraux fidèles à son parti politique, le SNSD, avaient modifié le décompte des voix pour réduire le nombre de bulletins déposés pour elle afin que pour lui remettre la victoire.

Les partisans de Trivic ont organisé deux grands rassemblements au cours de la semaine dernière pour exiger une répétition du vote pour le président de la Republika Srpska et soutenir son refus de concéder la défaite.

Dodik est l’homme politique serbe de Bosnie le plus puissant depuis 2006, bien qu’il ait été sanctionné par l’Occident pour corruption et prône la séparation de la Republika Srpska du reste du pays.

S’adressant aux médias locaux lundi, Dodik a décrit l’ordre de la commission comme « allant à l’encontre de la loi » et un exemple d’« ingérence étrangère ».

Selon les règles électorales bosniaques, les votes sont comptés dans les bureaux de vote par des agents électoraux qui sont nommés par la commission électorale centrale du pays, mais qui sont tous nommés par les partis politiques et les coalitions qui se présentent à une élection. La commission électorale centrale recueille les décomptes des bureaux de vote, les examine à la recherche d’irrégularités et effectue des recomptages si nécessaire avant de certifier les résultats ou d’ordonner un nouveau scrutin.

La commission demande depuis des années des réformes de la loi électorale, insistant sur le fait que la nomination des agents électoraux par les partis politiques augmente le risque de fraude électorale.

Les ambitions séparatistes des Serbes de souche ont déclenché la guerre dévastatrice de Bosnie de 1992 à 1995, qui a tué plus de 100 000 personnes, déplacé des millions de personnes et détruit le pays pendant des années. Un accord de paix négocié par les États-Unis qui a mis fin à la guerre a créé les entités serbe et bosniaque-croate, liées de manière lâche par des institutions communes.

