La Bosnie inaugure une présidence à trois membres nouvellement élue

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine (AP) – La Bosnie a inauguré mercredi les trois membres de sa nouvelle présidence, qui pour la première fois en plus d’une décennie est dominée par des dirigeants non sectaires.

Les trois officiels – représentant les populations bosniaques, serbes et croates du pays – ont prêté serment à l’intérieur du bâtiment de la présidence de Sarajevo devant plusieurs dizaines d’ambassadeurs et d’hommes politiques.

La présidence fait partie de l’administration complexe établie dans les accords de paix qui ont mis fin à la guerre de Bosnie de 1992-1995 en créant des entités bosno-croates et serbes rejointes par des institutions centrales.

Le corps présidentiel détient peu de pouvoir formel mais donne le ton de la politique générale du pays. Ses membres bosniaques, croates et serbes assurent la présidence à tour de rôle tous les huit mois et prennent les décisions par consensus.

Les politiciens inaugurés mercredi ont été élus lors des élections générales du 2 octobre.

Parmi eux figurent le Bosniaque Denis Becirovic et le Croate bosniaque Zeljko Komsic, des partis politiques multiethniques SDP et DF, et Zeljka Cvijanovic du parti sectaire bosno-serbe SNSD.

Civijanovic a déclaré dans son discours inaugural qu’elle “assumait le poste avec de bonnes intentions et avec l’espoir que nous travaillerons au profit des deux entités et de tous les citoyens”, quelle que soit leur appartenance ethnique.

Une tentative des nationalistes de diviser la Bosnie selon des critères ethniques était au cœur de la guerre qui a tué quelque 100 000 personnes et laissé des millions de sans-abri. Les divisions ethniques restent vives malgré les efforts occidentaux de réconciliation.

