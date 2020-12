La Bosnie a arrêté sept anciens combattants de la police et de l’armée, soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre en 1992 pendant la guerre dévastatrice du pays.

Le bureau du procureur a déclaré que les suspects étaient des responsables serbes de Bosnie « soupçonnés de crimes contre l’humanité dans la région de Banja Luka ».

« Agissant sur ordre du procureur du Département spécial pour les crimes de guerre, les policiers du SIPA ont localisé, identifié et emprisonné plusieurs personnes », a déclaration m’a dit.

Les suspects sont accusés d’avoir emprisonné et torturé 150 civils bosniaques et croates autour de la ville bosniaque centrale de Donji Vakuf au printemps et à l’été 1992.

Des dizaines de civils bosniaques et croates ont été torturés, maltraités, traités de manière inhumaine et infligés des blessures physiques et psychologiques, a ajouté le communiqué.

Plusieurs prisonniers sont morts, tandis que de nombreux autres ont subi des blessures physiques et mentales permanentes et graves.

La police a déclaré que les arrestations avaient été effectuées dans la ville de Banja Luka, dans le nord des Serbes de Bosnie, et que quatre des sept personnes initialement détenues étaient toujours en prison.

Les anciens responsables de la police et de l’armée font l’objet d’une enquête et ont été accusés d’avoir commis des crimes contre l’humanité en vertu de l’article 172 du code pénal de Bosnie-Herzégovine.

Les suspects ont été remis au procureur par intérim, qui prendra ensuite une nouvelle décision sur l’affaire.

La guerre dévastatrice de 1992-95 en Bosnie a éclaté lorsque l’ancienne République yougoslave a déclaré son indépendance de la fédération dirigée par les Serbes.

La déclaration a provoqué une rébellion des Serbes de souche, qui ont pris le contrôle de vastes étendues de terres pour créer leur propre État tout en expulsant des milliers de non-Serbes.

Plus de 100 000 personnes sont mortes avant la fin du conflit dans un accord de paix négocié par les États-Unis.