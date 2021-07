La Boring Company d’Elon Musk veut construire un tunnel à Fort Lauderdale, en Floride

Fort Lauderdale souhaite utiliser un tunnel pour faciliter la circulation sur l’une de ses routes les plus fréquentées, et Elon Musk souhaite le construire. Cette semaine, le gouvernement municipal de Ford Lauderdale a accepté une proposition de la société de creusement de tunnels urbains de Musk, la Boring Company, pour creuser un passage souterrain qui transportera les gens du centre-ville à la plage via des Teslas autonomes.

« Ces voitures allaient du centre-ville de Fort Lauderdale à la plage et revenaient avec un arrêt le long de Las Olas, qui est notre principal boulevard de restauration », a déclaré à Recode Ben Sorensen, commissaire municipal de Fort Lauderdale. Maintenant que la proposition a été acceptée, d’autres entreprises ont 45 jours pour soumettre leurs propres idées pour un tunnel.

Fort Lauderdale a officiellement accepté ce soir une proposition de @Elon Musk‘s @entrepriseennuyeuse pour construire un système de transport souterrain entre le centre-ville et la plage. Les autres entreprises ont 45 jours pour soumettre des propositions concurrentes. Cela pourrait être une façon vraiment innovante de réduire les embouteillages. pic.twitter.com/R7Bh2NPVnl – Maire Dean J. Trantalis (@DeanTrantalis) 7 juillet 2021

Fort Lauderdale n’est que le dernier endroit où les responsables du gouvernement local ont exploré l’idée de tunnels de circulation souterrains remplis de Teslas. Mais alors que d’autres villes ont eu du mal à faire décoller (ou plutôt à enterrer) leurs tunnels de la Boring Company, les prémices d’un plan pour construire cette infrastructure à Fort Lauderdale font déjà craindre que les problèmes passés de la Boring Company ne se répètent – sans mentionner le défi supplémentaire de surmonter l’élévation du niveau de la mer en Floride.

Quoi qu’il en soit, Fort Lauderdale et la Boring Company sont confiants dans le plan du tunnel, qui se poursuit depuis la fin de l’année dernière, a déclaré Sorensen. Des représentants du gouvernement ont déjà rencontré des ingénieurs, visité la boucle de la Boring Company à Las Vegas et même demandé le soutien de l’État pour l’expansion du projet. Dans le même temps, le maire est devenu en quelque sorte un fan d’Elon, louant Musk et la société Boring dans sa newsletter.

Les craintes que le projet soit malavisé sont apparues peu de temps après son annonce. Certains craignent que le tunnel ne soit un risque d’inondation, étant donné la proximité de la ville avec l’océan et l’élévation du niveau de la mer stimulée par le changement climatique. Une autre préoccupation est que la Boring Company a promis des coûts plus bas et des délais de construction plus rapides, malgré les experts en ingénierie et en industrie des tunnels affirmant que la société n’offre pas de moyen particulièrement novateur de construire des tunnels. D’autres ont suggéré qu’un investissement plus important dans les transports publics pourrait être une meilleure solution au problème de congestion du trafic de la ville.

« Cela vaut la peine d’étudier si cela est faisable d’un point de vue structurel et technique », a déclaré à Recode Lily Elefteriadou, directrice de l’Institut des transports de l’Université de Floride. « Du point de vue des systèmes de transport, il est logique de rechercher des alternatives pour sortir les gens des véhicules privés et voir si cela pourrait fonctionner. »

Les tunnels sont chers, a expliqué Elefteriadou, et une voie réservée ou une voie ferrée pourrait faire l’affaire, en fonction du terrain, du financement disponible et de l’achalandage attendu.

Si le plan du tunnel est adopté, les experts ont déclaré à Recode que les problèmes d’eau, y compris ceux exacerbés par le changement climatique, auront un impact sur les types de fonctionnalités que les ingénieurs devront prendre en compte.

« Les concepteurs examineront toutes les charges et situations qui pourraient éventuellement exister au cours de cette période de 100 à 150 ans », a déclaré Michael Mooney, professeur à la Colorado School of Mines qui se concentre sur la construction souterraine et les tunnels. « Ils examineront l’élévation du niveau de la mer, ils examineront ce que sera l’événement de conception d’ouragan, puis ils concevront en conséquence. »

Les problèmes d’eau pourraient avoir un impact sur la hauteur des deux extrémités d’un tunnel et sur les spécificités du système de pompage d’eau du tunnel, a ajouté Mooney.

Bien sûr, l’eau n’est pas un territoire inconnu des ingénieurs de tunnel, et les ingénieurs ont imperméabilisé des tunnels dans le passé. Prenons un exemple à proximité : le tunnel du port de Miami récemment construit, un tunnel sous-marin que la ville a construit pour relier deux îles au large du continent. Ce projet aussi a dû prendre en compte les risques d’ondes de tempête et d’autres défis liés à l’eau. Avec le tunnel de Fort Lauderdale, les ingénieurs devront tenir compte des conditions du sol de la région, y compris le sol sableux et le calcaire, selon le professeur de génie civil de l’Université de Floride centrale, Luis Arboleda Monsalve.

« Nous avons fait toutes sortes de tunnels dans un terrain très, très difficile », a déclaré Monsalve.

Mais il reste encore des inconnues potentielles. « Nous avons une meilleure idée de ce qui peut arriver dans les 30 prochaines années. Dans 100 ans, il y aura beaucoup plus d’incertitudes », a déclaré à Recode Shimon Wdowinski, professeur de la Terre et de l’environnement à la Florida International University. « Comme tout le monde le sait, le niveau de la mer monte.

Fort Lauderdale n’est pas la seule ville de Floride dont le gouvernement local est courtisé par la société de Musk. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a déjà parlé avec Musk, et le maire de Miami, Francis Suarez, souhaite également un tunnel routier dans sa ville.

Les voitures et les camions bloqués dans la circulation génèrent des mégatonnes de gaz toxiques et de particules, mais @entrepriseennuyeuse des tunnels routiers sous Miami résoudraient le trafic et seraient un exemple pour le monde. J’ai parlé avec @RonDeSantisFL sur les tunnels la semaine dernière. Si le gouverneur et le maire veulent que cela soit fait, nous le ferons. – Elon Musk (@elonmusk) 18 janvier 2021

Mais il y a encore des raisons d’être sceptique. Plusieurs des propositions de tunnel de la Boring Company n’ont jamais décollé. Un projet de construction d’un tunnel reliant la boucle du centre-ville de Chicago et son aéroport O’Hare n’a pas abouti, et l’entreprise semble également avoir stagné ses plans pour construire un tunnel en boucle entre DC et Baltimore. Pendant ce temps, les tunnels que la société Boring a construits n’ont pas encore répondu aux attentes initiales de l’entreprise, et le tunnel d’essai de la société à Los Angeles était loin des conceptions futuristes proposées à l’origine par la société.

Sorensen, le commissaire de la ville de Fort Lauderdale, a déclaré à Recode que la ville espérait pouvoir transporter 4 000 personnes sur la boucle et faire fonctionner les voitures de manière entièrement autonome. Mais dans le tunnel de Las Vegas, les voitures autonomes ne sont toujours pas arrivées (les Teslas sont conduites par des humains) et, en raison de la réglementation incendie, le système a toujours du mal à augmenter la capacité de la boucle à 4 000.

Fort Lauderdale attend toujours de voir si d’autres entreprises proposeront leurs propres propositions pour construire ce tunnel, bien qu’aucune n’ait encore manifesté son intérêt. Sinon, il semble que la ville envisage d’aller de l’avant, malgré les inquiétudes.

« Il faut tenir compte du fait que pendant 30 ans, cela peut fonctionner, mais peut-être pas après », a déclaré Wdowinski. « C’est au décideur de décider. »