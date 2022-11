La bonne volonté aide à intégrer l’épargne dans le courant dominant avec la boutique en ligne

Que les consommateurs cherchent à économiser ou à la recherche d’un trésor enfoui, le secteur de la revente est en plein essor. Pendant la pandémie de Covid, les magasins d’occasion tels qu’eBay, le RealReal et ThredUp ont prospéré en ligne. actualités liées à l’investissement Les acheteurs de vacances ne sont pas pressés. Ce que cela signifie pour les stocks de détail Selon un Rapport 2022 par OfferUp. Au cours des cinq prochaines années, il devrait augmenter de 80 % supplémentaires et atteindre 289 milliards de dollars. En savoir plus sur les finances personnelles :

Ces étapes peuvent vous aider à lutter contre les dettes de carte de crédit stressantes “Nous manquions quelque chose”, a déclaré Matthew Kaness, PDG de GoodwillFinds.com, le marché en ligne récemment lancé par Goodwill. “La bonne volonté est le” OG “de l’épargne”, a-t-il déclaré. “C’est une opportunité tellement évidente.” Bien que Goodwill soit connu pour ses vêtements d’occasion et ses articles ménagers, de plus en plus d’acheteurs viennent sur le site pour des trouvailles uniques, notamment des œuvres d’art, des sacs à main de créateurs, des bijoux et des baskets vintage, a déclaré Kaness – similaire à ce qui se passe dans l’ensemble de l’industrie.

Les acheteurs recherchent de bonnes affaires et des trouvailles de luxe insaisissables

La plupart des consommateurs de revente sont motivés par la valeur. Selon un rapport de CouponSuivre. Économiser de l’argent, cependant, n’est pas le seul facteur de motivation, a constaté CouponFollow. Les acheteurs se tournent de plus en plus vers la revente comme moyen d’obtenir des articles de luxe difficiles à trouver. En fait, acheter d’occasion est parfois le seul moyen d’obtenir une paire d’Air Jordan en édition limitée ou d’autres articles très convoités et exclusifs, sans parler des billets pour la prochaine tournée de Taylor Swift. Récemment, une estampe signée non authentifiée de Picasso intitulée “Tete De Femme Stylisee” s’est vendue 2 500 $ sur le site.

Une partie de l’élan qui alimente la revente est le désir d’accéder à cet article unique, a déclaré le directeur général de Wells Fargo, Adam Davis, qui travaille avec des entreprises de revente au détail, qu’il s’agisse d’un “sac à main Chanel ou de baskets Nike” – même si vous finissez par payer plus que le prix de détail d’origine. Parce que le recommerce est également considéré comme respectueux de l’environnement, il est devenu plus acceptable socialement, a déclaré Brett Heffes, PDG de Winmark le franchiseur de magasins tels que Plato’s Closet, Once Upon a Child et Play It Again Sports. “Quand j’ai commencé dans cette entreprise, il y avait une stigmatisation autour de l’achat d’articles d’occasion, et cette stigmatisation a disparu.”