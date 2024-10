La « bonne » relation de Bethany Joy Lenz avec le casting de « One Tree Hill » est devenue « tendue »

Bethany Joy Lenz et le casting de Une colline d’arbre n’étaient pas toujours en bons termes.

Lors d’un arrêt à Raleigh, en Caroline du Nord, Dîner pour les vampires tournée de livres, l’actrice de 43 ans a parlé de ses relations avec ses anciennes collègues du drame pour adolescents du début des années 2000.

« Au début, j’avais l’impression d’avoir de très bonnes relations », se souvient-elle. « Ils étaient plus tendus vers la fin. Il y avait beaucoup de monde, je veux dire, tout le monde m’a traité avec amour et respect. »

Le casting de « One Tree Hill ».

Warner Bros/Alay



Même s’il y avait « quelques personnes » qui « ne savaient tout simplement pas comment se connecter avec moi » et vice versa, Lenz a déclaré qu’elle gardait les choses « professionnelles ». Ce qui m’a vraiment « époustouflée », a-t-elle dit, c’est le nombre de membres du casting et de l’équipe qui l’ont accueillie « à bras ouverts, avec amour et pardon ».

« Cela m’a le plus surprise parce que le système dont je suis sortie avec tout cela était du tac au tac », a-t-elle expliqué, faisant référence à son passage dans ce qu’elle appelle une secte. « Vous vous comportez en conséquence et vous obtenez alors de l’amour et du soutien. Et si vous ne faites pas ce que nous voulons que vous fassiez et ne vous comportez pas d’une certaine manière, alors vous ne recevez pas notre amour et notre soutien. »

Elle a poursuivi : « Cette grâce a changé toute ma dynamique en matière d’amour et de pardon, de Dieu et de l’amour de Dieu et de la façon dont il se déplace dans tant d’endroits différents. Je veux dire, vous avez vraiment eu un impact sur moi avec votre grâce, c’était tellement inattendu. »

Bethany Joy Lenz.

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic



Lenz a déjà déclaré avoir été victime et avoir été attirée par un groupe religieux très contrôlé alors qu’elle avait la vingtaine.

« J’ai toujours cherché un endroit où appartenir », a-t-elle déclaré à PEOPLE plus tôt ce mois-ci. « J’aurais aimé que quelqu’un me dise quand j’étais jeune que c’était la condition humaine universelle, mais je ne le savais pas. »

Élevée enfant unique de jeunes parents évangéliques, elle a beaucoup bougé et dit avoir eu une enfance solitaire. Lorsqu’elle a déménagé à Los Angeles à 20 ans, elle s’est rapidement attachée aux nouveaux amis qu’elle avait rencontrés lors d’une étude biblique. Bientôt, les membres du groupe ont commencé à se sentir encore plus proches qu’une famille, et cela ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait jamais vécu auparavant. Sa «famille» retrouvée est finalement devenue plus contrôlante et l’a isolée de ses amis et de sa famille, selon Lenz.

(à gauche) Bethany Joy Lenz et Sophia Bush.

Robby Klein/Getty ; Roy Rochlin/Getty



Dans ses nouveaux mémoires, Dîner pour vampires : la vie dans une émission culte (tout en étant également dans une véritable secte !)Lenz a révélé comment son implication dans la « secte » affectait sa relation avec elle Une colline d’arbre costars – à savoir Sophia Bush.

« Sophia elle-même était également hilarante et un peu espiègle, toujours partante pour une aventure impulsive », a écrit Lenz dans un extrait de son roman, racontant comment ils étaient allés réunir des chiots pitbull peu de temps après leur rencontre.

Mais l’amitié n’a pas duré. « J’ai vite réalisé que je n’étais pas équipée pour m’approcher trop près de Sophia », a-t-elle poursuivi. « Je n’ai pas remarqué qu’elle faisait également de gros efforts. Souvent favorisée et constamment sous-estimée dans la vie en raison de sa beauté, Sophia travaillait de manière obsessionnelle pour prouver sa valeur. »

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

Lenz, qui était profondément ancrée dans ce qu’elle appelait à l’époque une « secte » chrétienne, a déclaré que cela contredisait la façon dont elle pensait qu’il fallait prouver leur valeur.

« J’utilisais la religion comme référence », a écrit Lenz. « Mon amitié naissante avec la douce Sophia en a été la victime, et au lieu de m’asseoir sur un shiva pour mon ego, j’aimerais vraiment pouvoir remonter le temps, entrer dans sa caravane et lui faire un long et dur câlin. «