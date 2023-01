Ben Verlander et Alex Curry parlent des Cubs de Chicago et de leur bonne intersaison sournoise. Ils ont récemment ajouté Trey Mancini, qui a poursuivi leur réoutillage sous le radar de leur line up. Les Cubs ne participeront probablement pas aux séries éliminatoires, mais ne dormez pas sur Chicago.



IL Y A UNE HEURE・Flippin’ Bats avec Ben Verlander・4:54