La bonne façon pour les marques d’aborder le mois de la fierté (et toute l’année)

Procter & Gamble célèbre la fierté avec des trikes et des employés de marque lors de la World Pride Parade le 30 juin 2019 à New York.

Mais avec des consommateurs plus attentifs que jamais aux marques auprès desquelles ils achètent, cela doit aller plus loin que les emballages arc-en-ciel, selon les experts. Par exemple, les marques sont être appelé pour avoir prétendu soutenir la communauté LGBTQ + même lorsque les entreprises ont l’habitude de faire don de centaines de milliers de dollars aux législateurs qui parrainent une législation anti-trans.

Un grand nombre de marques géantes ont lancé en juin des campagnes publicitaires ou commercialisé des vêtements et de la nourriture sur le thème de la fierté. Kind Snacks a sa propre gamme de barres « Kind Pride », par exemple, tandis que Skittles a transformé son emballage et ses bonbons en gris pour attirer l’attention sur « le seul arc-en-ciel qui compte ».

Plus que jamais, les marques signalent leur soutien à la communauté LGBTQ+ pendant le mois de la fierté. Mais les experts disent qu’un véritable soutien doit provenir de plus qu’un message aux couleurs de l’arc-en-ciel sur les réseaux sociaux.

Kind dit également qu’il fait un don de 50 000 $, ainsi qu’un dollar supplémentaire pour chaque texte « Pride » qu’il reçoit à un certain nombre, à un organisme à but non lucratif pour aider les jeunes sans-abri LGBTQ+. Il fait également un affichage de lumière arc-en-ciel près du Stonewall Inn à New York.

« Cette campagne atteint des parents qui pourraient autrement ne pas penser aux pronoms, ou qui pourraient ne pas connaître les médias qui rendent compte des pronoms de manière juste et précise », a-t-il déclaré. « Je pense donc que Kellogg’s aide à éduquer le grand public, en plus d’envoyer un message assez puissant aux jeunes transsexuels qu’une marque bien-aimée comme Kellogg’s les soutient et les soutient et les accepte pour ce qu’ils sont. »

« C’est là que les marques peuvent avoir un pouvoir immense – c’est en utilisant leur influence en politique et en sensibilisant leurs parties prenantes, qu’il s’agisse d’employés, de consommateurs ou de politiciens, à la législation anti-LGBTQ et pro-LGBTQ », a déclaré Ferraro.

Il a dit qu’il est important de créer également un marketing et une publicité qui incluent la communauté toute l’année, et d’aller au-delà de ces efforts pour prendre position sur la législation anti-LGBTQ.

« Les marques participant au mois de la fierté ont du pouvoir, et il est important que leurs employés et leurs consommateurs voient le soutien de la communauté pendant le mois de la fierté. Mais cela ne peut pas être uniquement pendant le mois de la fierté », a-t-il déclaré. « Si une marque n’a pas de plan 365 jours par an pour l’inclusion LGBTQ, elle doit vraiment donner la priorité à cela plutôt qu’à une campagne Pride unique. »

Dès le 1er juin, les marques ont remplacé les avatars des réseaux sociaux par des versions aux couleurs de l’arc-en-ciel, ont publié des messages de solidarité et publié une multitude de produits sur le thème de la fierté. Mais Rich Ferraro, directeur de la communication chez GLAAD, a déclaré qu’il était important d’aller plus loin.

Si une marque choisit de créer une campagne autour de la fierté, mais a pris des mesures dans le passé qui vont à l’encontre de la cause, elle peut être considérée par les consommateurs comme superficielle et opportuniste.

Par exemple, les informations populaires cette semaine Souligné 25 marques avec des campagnes Pride qui ont ensemble fait don de plus de 10 millions de dollars à des politiciens qui ont poussé une législation anti-gay au cours des deux dernières années.

Ainsi, lorsqu’une marque échange son avatar de médias sociaux contre une version arc-en-ciel d’elle-même, ou montre un certain soutien en juin, les consommateurs avertis savent si ses publicités présentent la communauté toute l’année, si elle embauche des personnes LGBTQ + et les met à des postes de direction. , et si la marque soutient réellement la communauté avec des ressources et un soutien législatif. Et si la marque ne le fait pas, le sentiment tombe à plat.

Katherine Sender, professeur à l’Université Cornell qui a écrit « Business not Politics: The Making of the Gay Market,« ces marques doivent à tout le moins avoir des politiques d’entreprise pour s’assurer que la direction soutient un environnement sûr et favorable pour les employés. C’est en utilisant le poids des entreprises pour apporter des changements plus larges que les entreprises peuvent être vraiment utiles, a-t-elle déclaré.

Elle a utilisé l’exemple des entreprises qui se retirent de la Caroline du Nord en raison de la législation interdisant aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes de leur identité de genre.

« C’est une décision très puissante, et cela a attiré beaucoup d’attention en Caroline du Nord, et les a blessés dans le portefeuille où ils n’allaient pas obtenir de fonds d’entreprise, ils n’allaient pas amener les gens à venir regarder l’athlétisme, ils n’étaient pas n’allaient pas trouver d’emplois pour leurs employés, car les entreprises n’allaient pas installer des usines et d’autres endroits qui rapportaient autrement de l’argent à l’État », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est un autre niveau de soutien, qui va au-delà de l’entreprise elle-même pour quelque chose qui peut en fait avoir des changements plus significatifs. »

Danisha Lomax, vice-présidente senior des réseaux sociaux payants chez Digitas, a déclaré que les marques sont également mieux servies si elles se souviennent des origines de la protestation Pride.

« Cela a commencé parce que les personnes queer et trans ne pouvaient pas faire valoir leurs droits et être prises au sérieux, et la brutalité policière », a-t-elle déclaré. « Je ne pense pas que beaucoup de marques aient réellement inclus cela dans leurs efforts de marketing à grande échelle. »